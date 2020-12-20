新冠肺炎｜總商會總裁梁兆基盼再推「保就業」　倡發債減財政壓力

新冠肺炎疫情對本港經濟造成打擊，政府日前公布推出第四輪防疫抗疫基金，注資64億元資助受影響行業。香港總商會總裁梁兆基今日（20日）出席電台節目時表示歡迎，期望政府同時推出新一輪保就業計劃，他估算涉款約300億元，建議政府考慮透過發債籌資金，以減輕財政儲備壓力。梁又指出，疫情下投資數碼科技成新常態，惟不少中小企轉型困難，希望政府增加協助，否則可能會被大企業壟斷。

香港總商會總裁梁兆基期望政府同時推出新一輪保就業計劃。（資料圖片）

料再推「保就業」需300億元

梁兆基在商台節目《政好星期天》表示，期望政府推出多一期保就業計劃，因不少中小企並非指定表列處所，但同樣受到人流減少而令生意大幅下跌，認為有關資助對企業是最大的幫助，他指政府已做過兩次保就業，如今出現大量倒閉裁員十分可惜。

政府多次表明基於財政問題，無意再推出保就業計劃，但梁估計，計劃只需動用200億至300億元，「以往派錢都唔止呢個數，依家係好急需」，認為現時是一個合適時間考慮透過發債籌集資金，有助減財政儲備壓力。

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梁兆基：四成會員對明年經營不樂觀

疫情下企業更依靠數碼科技營業，梁指，不論大型或中小型企業都願意大力投資數碼科技購物，但中小企財力有限，加上受疫情打擊，希望政府未來可有更多基金協助中小企轉型。梁兆基表示，中小企訊資科技轉型困難，不及大企業，長遠有可能被壟斷。

梁又表示，由於疫苗分發需時，本港經濟可能較後期才復甦，總商會有四成會員對明年經營情況不樂觀，但仍有四成認為情況不變或轉好，預測經濟增長會回復正數3.5%，但實際水平只會到2017年左右，相信要2023年才能回到2019規模。

貿發局大中華區首席經濟師曾詩韻指，貿發局上月中進行的調查顯示，受訪出口商對明年的總銷售額，較今年為樂觀，並預測明年出口較今年按年上升5%。疫情下線上線下展覽成趨勢，貿發局有不同措施及平台，協助港商拓展內地市場及大灣區。

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