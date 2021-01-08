林建名逝世｜麗新系由製衣橫跨地產　鱷魚恤禾稈冚珍珠

大名娛樂老闆商人林建名因淋巴癌病逝，終年84歲。他是麗新集團創辦人林百欣的長子，故又稱「林大少」。林大少一生風流倜儻，近年外界經常關心他的感情史，卻忽略了林氏的百億家族企業。

大名娛樂老闆、商人林建名因淋巴癌病逝，終年84歲。（資料圖片）

成衣起家 87年收購鱷魚恤

林建名父親林百欣於1947年創立麗新集團，早年為成衣製造商。在六十年代後期，麗新製衣的產品已遠銷至英、美、德及加拿大，成為香港主要的成衣製造商之一。1972年，麗新集團在當時的香港證券交易所上市。

直至1987年，麗新製衣以7.9億元收購上市公司鱷魚恤（0122）的60%股權。其後，麗新集團重組業務架構，麗新國際主要負責製衣業務，而麗新製衣則改名麗新發展，主力發展地產業務。經歷數十年經營，「麗新系」日漸擴大，旗下上市公司包括麗新國際（0191）、麗新發展（0488）、豐德麗（0571）、麗豐（1125）、寰亞傳媒（8075）等。

麗新集團的發展並非一帆風順，集團的財政狀況一度走向瀕危。在1997年香港回歸前，樓市處於高峰，當時麗新發展以69億元高價買入中環富麗華酒店，並計劃重建。惟1998年亞洲金融風暴令樓價急跌，當時麗新發展因購入富麗華酒店向銀行借貸，令其負債超過百億，曾經成為香港虧損最高的上市公司。

鱷魚恤2016年曾傳出賣盤計劃，但最終未能成功賣盤。﹙鱷魚恤 facebook）

鱷魚恤市值3.6億 市帳率僅0.2倍

林百欣於2005年病逝，麗新系王國主要交到次子林建岳手上。林建名生前也在系內擔任管理層，包括麗新製衣主席、麗新發展非執行董事、麗豐控股副主席，以及鱷魚恤主席兼行政總裁。

至於林建名旗下的上市企業，則絕對不能不提鱷魚恤，他持股約51.51%。鱷魚恤品牌可謂家傳戶曉，時裝品牌包括「Crocodile」、「Crocoladies」、「Crocokids」及「Crocosport」運動服。

值得注意的是，鱷魚恤在2016年曾傳出賣盤計劃。翻看2020年的年報，鱷魚恤的投資物業公平值約17.27億元。其中，為人熟知的觀塘開源道鱷魚恤中心，鱷魚恤便佔有11樓至25 樓之辦公室及辦公室外牆的100%權益。反觀鱷魚恤最新市值只有3.6億元，市帳率只有0.2倍，可見有大幅折讓。

麗新發展位於海洋公園的新酒店。（許世豪攝）

麗新系連同鱷魚恤 市值過百億

麗新系由製衣業，逐步發展到地產生意，成為香港的中型地產商。其中，由林建名同父異母的弟弟林建岳任主席的麗新發展，主要在香港發展地產業務。旗下樓盤包括西灣河街「逸瑆」、深水埗基隆街「逸新」、馬頭角炮仗街「喜築」等。

單計麗新發展，市值已接近38億元。而整個麗新系連同鱷魚恤公司，市值百億元。