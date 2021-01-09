WhatsApp改條款　馬斯克呼籲用Signal　意外令撞名股票飆升1100％

WhatsApp日前公布更新了的用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（fb）共享用戶資訊，若在今年2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk） ，上周四於社交媒體上，呼籲其粉絲使用Signal通訊軟體（use Signal）。

WhatsApp日前公布更新了的用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook（fb）共享用戶資訊。（資料圖片）

不過投資者似乎有所誤解，以為Elon Musk所指的是一間為「Signal Advance」的場外交易公司，紛紛買入該股，上週四飆升近527%後，週五又再漲91%，令股價由每股0.6美元升至7.19美元，升了近1100%。

據《CNBC》報道，Elon Musk所指的「Signal」，是由非營利組織所經營的加密通訊App，可用作臉書Messenger、WhatsApp及蘋果通訊服務的替代選項。不過投資者所買入的「Signal Advance」，卻是一間提供醫療保健科技的企業，規模細到不用向SEC報告財務狀況。截至2019年3月，除了行政總裁Chris Hymel外，該公司沒有全職員工。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk） ，上周四於社交媒體上，呼籲其粉絲使用Signal通訊軟體。（資料圖片）

由於大量意料之外的資金流入，公司現時市值為6.6億美元；兩天僅為5500萬美元。自2015年以來、上週四之前，該股的交易價格低於1美元。

應用程式Signal亦澄清，公司與「Signal Advance」並無任何關係，稱「可以理解人們會想投資實現創紀錄增長的Signal，但這個（Signal Advance）並不是我們，我們是獨立的501c3非營利組織，唯一投資的是你們的隱私。」

應用程式Signal澄清，公司與「Signal Advance」並無任何關係。（Twitter）

因為公司或股票名稱太相似而出現的錯誤，其實亦曾於華爾街發生，像是視訊會議公司Zoom，2019年4月在美，意外令另一家不相關、但名稱相似的中國科技公司Zoom Technologies，股價一度飆升八成以上。

6年前，投資者在等待Twitter新股上市的同時，亦意外令電子零售商Tweeter Home Entertainment Group的股價飆漲超過1000%。