今日（1月7日）起相信有不少朋友與記者一樣，收到WhatsApp的新通知！不過今次不是有新功能，而是更新了私隱條款。今次的私隱條款列明WhatsApp將會與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，就不能夠繼續使用WhatsApp，認真夠狠！

每次有WhatsApp的私隱條款更新，有多少人會認真看待？不過今次就真的要留神了。事關近日如果打開WhatsApp時，可能會發現有視窗彈出來，要求用戶同意新的私隱條款才能繼續使用WhatsApp。如果在2021年2月8日前仍不同意的話，就不能夠繼續使用，甚至會遭WhatsApp刪除帳戶！

新條款粗略看有三個大修訂，簡單說就是將用戶在WhatsApp上的數據和使用習慣，與母公司Facebook共享，使Facebook能向用戶改善個人化廣告，或植入Facebook其他產品。雖然表面看只有三個籠統的修訂，但魔鬼在細節，下面看清有甚麼私隱資料將會被Facebook共享！

👇👇【點圖放大睇】WhatsApp更新乜嘢私隱條款？即睇8大魔鬼細節👇👇

+ 8 + 8 + 8

其實以往WhatsApp也曾偷偷地修改私隱條款而沒有作通知，不過當時用戶仍然能夠手動到設定中限制WhatsApp存取用戶某部分資料。今次用戶不能拒絕更新，只能硬食條款。現時香港人普遍都用WhatsApp居多，除非唔再用WhatsApp，看來也避不過賣資料給Facebook的命運。

WhatsApp儲存管理工具 一鍵刪除重複媒體

最近WhatsApp就推出了儲存管理工具，能讓用戶一鍵刪除重複的媒體，勾出已被多次轉發、重複的媒體，和檔案體積超過5MB的媒體，節省儲存空間，對WhatsApp容量過大的用家來說非常方面！

👇👇【點圖放大睇】7步教你刪除WhatsApp重複檔案👇👇

+ 2 + 2 + 2

WhatsApp限時訊息 7日自動消失

此外，WhatsApp亦推出限時訊息了！新出的功能可以用在個人對話或者群組對話中使用，用家在開啟新功能後，對話訊息7天後自動消失。以後和朋友傾秘密，就不用再麻煩將訊息一個個刪除了！

👇👇【點圖放大睇】教你6步開啟WhatsApp限時訊息功能👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：MeWe懶人包｜不似Facebook多廣告、有審查 MeWe十個功能特點比較

Facebook一向都是全球最大型的社交平台之一，不過一直因為審查言論和無故封鎖帳號而為人詬病，有人因此棄用Facebook轉用MeWe。近日香港亦越來越多人開始使用MeWe，究竟MeWe可否取替Facebook？兩者又有甚麼分別？下面將會逐一解釋。

👇👇點圖即睇10個MeWe與Facebook功能特點比較👇👇

+ 16 + 16 + 16

想知MeWe到底係乜？有乜群組好入？請觀看完整文章：MeWe懶人包｜不似Facebook多廣告、有審查 MeWe十個功能特點比較