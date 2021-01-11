鍾培生變YouTuber　半年燒錢過百萬　 解構廣告生態｜財經加零一

一向鍾情電子競技的鍾培生，最近全力「進攻」YouTube，更不惜大花七位數的製作費，與一眾名人及模特兒拍攝不同類型的短片，他的頻道現時已有近6.5萬位粉絲追蹤，究竟在香港當YouTuber的「錢途」又是怎樣 ? 今日（11日）將與香港電子競技有限公司創辦人兼執行長鍾培生大談當YouTuber的趣事與辛酸史，又會解構平台的廣告生態，拆解「網紅」的收入來源。

鍾培生表示近半年已花費過百萬製作費在自己的YouTube頻道，當中包括名人專訪、旅遊節目、飲食節目等，又表示他建立頻道的目的是純粹為興趣，並非想賺錢，認為單靠廣告或平台分紅的收入單薄，「餓唔死，但唔會發達」。

他解釋，現時普遍的YouTuber有幾種收入來源，其一是平台的分紅，主要依賴影片的觀看人數而獲派廣告所產生的利潤，但他認為相關的「分紅」非常有限，若影片有一百萬的觀看人次，只能賺取兩萬多元港幣。相反，影片的觀看人數可以為內容創作者帶來曝光率，而曝光率就為YouTuber帶來知名度，有機會獲得更多廣告商青睞，從而增加工作機會、增加收入來源。但他認為現時越來越多不同類型的廣告創作者，令市場競爭激烈，做Youtuber未必如大家心目中般「好搵」。

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