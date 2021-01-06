樓市11年升浪告終？ 陳海潮：納米樓黃金時期已過｜財經加零一

中原城市領先指數CCL最新報176.22點，按周升0.20%，全年計則跌1.07%，為2008年後首次出現全年錄跌幅。《香港01》財經節目「財經加零一」，今日（6日）將與利嘉閣地產研究部主管陳海潮，深入分析各種數據，拆解2021年樓市走勢，為一眾準上車客做好最佳部署。

陳海潮預料2020年全年樓價指數大約會跌1%，原因是受第四波疫情的來襲，在十一、十二月確診數字不斷上升的情況下拖累大市氣氛，加上樓市數據有滯後因素，估計會最終全年樓價指數會會由頭11個月的3.4%升幅變成下跌約1%。

談到過去一年租金跌幅比樓價大，對一眾準上車客而言，是否「租好過買」？陳海潮反而認為，有能力的人，買樓必然比租樓更好，因「租樓等於幫人供樓」，又指現時租一些小型單位每月租金也需萬三、四，反觀不少新界的上車盤價錢大約四、五百萬，也就是租樓的支出已經足以供一個「上車盤」。

在疫情下，過往非常受歡迎的納米樓抗抵力似乎較弱，陳海潮認為過往樓價高企，加上受按揭成數所限，發展商將貨就價，推出迷你單位以迎合市場需求，而納米樓的出現正正反映了樓市扭曲。但隨著按揭上限有所放寬，買家的選擇更多，更傾向買一些中型的單位，他認為「納米樓的黃金時期已過」，未來六百萬至一千萬的樓盤將會成為市場焦點。

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