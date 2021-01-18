恒指已補回去年1月20日以來下跌裂口　科技指數創新高

美股上星期偏軟，道指累跌0.9%，標指及納指均跌約1.5%。港股ADR上周五收報28369點，跌204點。本周焦點落在美國候任總統拜登星期三將宣誓就職，市場關注其新政策，以及早前宣布的1.9萬億美元紓困方案能否獲國會通過。

【16:20】恒指全日升288點

港股繼續高攀，恒生指數最低28390點，全日高位收報28862點，升288點或1.01%。國企指數收報11462點，升141點或1.25%。恒生科技指數全日高走，突破9100點，收報9116點，升340點或升3.9%。大市成交金額2,244億元。

藍籌舜宇（2382）升幅最大，全日收市升7%，收報204元，匯控（0005）則跌2.3%，收報41.95元，是跌幅最大的藍籌。其次，多隻藍籌破頂，騰訊（0700）創上市新高，見667.5元，收報657元，升1.86%，成交金額達219.86億元為藍籌成交金額之冠；友邦（1299）續刷新高，見105.9元，收報104.3元，跌0.1%；港交所（0388）再創新高，見485元，收報482元，升5.15%。

獲納入滬港股通的京東健康（6618）、海爾智家（6690）。京東健康全日收報145.4元，升1.11%；海爾智家收報33元，升4.43%。

內房股普遍造好，寶龍（1238）升幅最大，全日升7%，收報5.53元。融創中國（1918）收報31.8元，升4.8%。中國海外發展（0688）收報17.9元，升5%。中國恒大（3333）收報14.92元，升3.9%；而旗下的恒大物業（6666）創上市新高，最高見15.98元，收報15.5元，升26.2%。

其他軟件股亦破頂。金蝶（0268）創上市新高，見31.95元，全日收報31.9元，升13.9%；中國軟件國際（0354）也刷上市新高，最高見9.28元，收報9.25元，升11.58%；微盟（2013）創上市新高，見20.9元，收報20.7元，升1.22%。

上周傳蘋果推摺疊顯示屏手機，手機設備股向上，丘鈦科技（1478）創1年新高，見16.06元，收報16元，升19.58%；雷蛇（1337）以全日高位收市，報2.58元，升9.8%；瑞聲（2018）收報45.4元，升4.25%；比亞迪電子（0285）收報42.65元，升8.11%；富智康（2038）則跌2.34%，收報1.25元；小米（1810）收報29.9元，升2.05%。

制裁股中移動（0941）曾急升逾半成，高見49.95元，全日升4.5%，收報49.2元。中國電信（0728）也曾急升近6%，高見2.48元，收報2.42元，升3.4%。中芯國際（0981）也刷新高，高見29.5元，收報29.25元或升5.8%。

香港建設（0190）獲大股東提私有化，全日高走，升逾一倍，收報7.53元。

【15:49】恒生科指創新高

恒生科指首次突破9100點，曾高見9106點，最新報9089點，升313點，恒指最新報28804點，升230點，國指升120點，報11440點。

【15:05】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3596點，升29點，深成收市報15269點，升237點，滬深300收市報5518點，升60點，創業板收市報3149點，升59點。

【14:59】內房股獲追捧

內房股表現理想，恒大（3333）升3.5%，報14.86元，五礦地產（0230）升8%，報0.94元，潤地（1109）升1.8%，報31.75元，中海外（0688）升4%，報17.72元。

【14:51】亞股低收 日股跌近280點

亞太區股市低收，日股跌276點，報28242點，澳洲ASX 200指數收市報6663點，跌52點，韓國KOSPI指數收市報3013點，跌71點，台股收市報15612點，跌4點。

【13:43】港交所續破頂

港股午後抽升逾200點，現升255點，報28829點。科指現報9095點，升319點。

港交所（0388）午後續破頂，見478.2元，升4.3%。成交金額31億元。

美團（3690）持續上升，現報325點，升5.7%。騰訊（0700）現升2.3%，報660元。

【12:10】

港股表現造好，恒生指數中午收報28712點，升138點或0.5%；國企指數收報11396點，升75點或0.67%；恒生科技指數破9000關，收報9061點或升3.3%。半日大市成交金額1,272.82億元。

有傅華府撤銷英特爾等各華為供貨許可，舜宇光學科技（2382）半日勁升6.5%，收報203元，成交金額10.8億元，成最好表現藍籌股。

重磅科技股騰訊（0700）今早再破頂，高見667.5元，中午收市657報元，升1.9%；美團 （3690）高見327元，收報324.2點，升5.4%；阿里巴巴（9988）半日無升跌，收報241元。小米（1810），半日回升近3%，收報30.15元。惟京東（9618）跌1.3%，收報346元。

港交所（0388）再破頂，高見476.6元，中午收報474.2元，或升3.5%。

今日納入港股通的海爾智家（6690）半日升2.2%，收報32.3元；京東健康（6618）收報147.4元，續升2.5%。

恒大物業（6666）昨公布2021年目標每月在管面積增3,000萬平方米，今日股價曾飆逾26%，高見15.52元，中午收報15.38元，仍升25.2%。母公司中國恒大（3333）收報14.62元，升1.8%。

【11:52】醫渡科技回吐1.5%

恒指今早低開119點，報28454，曾跌183點，報28390，現時升150點，新報28723點。再創去年1月20日以來高位。國企指數最新升76點，報11396。恒生科技指數升穿9000點，最新升240點，報9016點。目前大市成交金額963億元。

科技股領漲，騰訊（0700）上周五破頂後今早低開1%後向上，最飆3.5%，高見667.5元，續刷新高；美團 （3690）也曾急升6.3%，高見327元，現升5.4%，報324.2元；遭美制裁上周五收市仍插一成的小米（1810），最新報30.25元，升3.24%。

制裁股中移動（0941）曾急升逾半成，高見49.95元，最新升5.6%，報49.75元。中國電信（0728）也曾急升近6%，高見2.48元，最新2.47元，仍升5.6%。中芯國際（0981）也刷30天新高，高見29.2元，最新升4.7%，報28.95元。

上周表現佳的友邦（1299）早段曾見105.9元新高，最新升0.3%，報104.7元；平保（2318）挫2.7%，報100.3元。

廣汽（2238）上周受到利好消息影響股貨曾升近2成，現報8.99元，吐4.2%。

醫渡科技（2158）半新股回落，最新報64.45元，跌1.2%。

【09:50】騰訊反攻2%破頂

騰訊（0700）反升逾2%，直撲660元，再創歷史新高，成交額約50億元。

海爾智家（6690）及京東健康（6618）獲納入港股通，分別升近4%及1.7%。

【09:20】恒生指數低開119點

恒生指數低開119點，開報28454點。國指低開53點，報11266點。騰訊（0700）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）均跌1%，美團（3690）平開，京東（9618）跌2.4%。

金融股有升有跌，港交所（0388）跌1.2%、友邦（1299）升1.3%、滙豐（0005）跌1.5%、平保（2318）跌1.1%。