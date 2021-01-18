中國經濟｜摩根資管朱超平︰首季出口、工業產出或現高增長

中國第四季經濟增長再加速，按年增長6.5%，令全年GDP增長達2.3%，高於預期的2.1%。摩根資產管理全球市場策略師朱超平認為，受惠本土及出口需求復甦，中國經濟在第四季繼續加快，更重要是上季增長更廣泛，隨本地活動大幅回復，落後的服務板塊追貼此前恢復較快的工業板塊。

朱超平表示，月度經濟活動數據顯示，主要增長動力已由國家主導的基建投資，轉向消費者及私人企業需求。

他說，全球經濟正常化亦支持著中國經濟增長，其他工業國家為對抗疫情，延續封城措施，導致供給減少，並由中國製造業以高產能利用承接環球消費和私人企業需求，令中國工業增加值上月按年增加7.3%，出口增長18.1%。

新年留家抗疫 首季出口及工業產出或現高增長

展望2021年，朱超平預計，內地經濟活動將繼續恢復，環球經濟復甦持續帶來支撐，該行預見首季將出現強勁增長數據，受惠升級的防疫措施開始見效。由於政府呼籲民眾在農歷新年期間減少外出聚會，中國出口及工業產出的季節性因素可能去除，令首季出現不尋常的高增長。

朱超平指，溫和刺激措施可能導致股市估值進一步向上，投資者宜專注高質素及長期增長潛力，由於中國經濟增長步入正軌，該行對科技、消費及金融服務行業維持積極態度，並關注「十四五」主題的長期機遇。