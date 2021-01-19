港鐵發盈警　料2020年蝕48億　乘客量按年跌逾三成

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-01-19 19:42

港鐵（0066）發盈警，集團預計截至2020年12月底止年度，將錄得股東應佔淨虧損48億元（為介乎46億元至50億元的估計虧損範圍的中間數），而截至2019年12月底止年度則錄得淨利潤119億元。

其中，港鐵估計期內經常性常務虧損錄得11億元，而2019年同期盈錄得50億元利潤。物業發展業務利潤則錄得55億，按年微跌，2019年同期為56億元。至於投資物業組合重估則錄得92億虧損，2019年同期錄得14億元的重估收益。

疫情導致租務收入減少

港鐵指出，由於新冠肺炎疫情在2020年持續，集團歸納疫情對經常性業務的不利影響。其中，港鐵估計2020年乘客量共錄得13.1億人次，按年下跌31.5%。由於香港與中國内地之間的數個邊境口岸關閉，集團提供租金寬減予免稅經營權持有人及其他車站商店；乘客量下跌導致本地鐵路服務的車站人流減少，對車站商店的零售租戶帶來不利影響，集團向受影響之零售租戶提供租金寬減，因此香港車站商務的租金收入大幅減少。

另外，由於限制人群聚集及晚市堂食限制，導致購物人士和食客減少，集團向港鐵商場内受到不利影響的零售租戶持續提供租金寬減，因此香港物業租賃業務的租金收入減少；新型冠狀病毒大流行和相關的政府措施對集團在香港以外的經常性業務造成不同程度的不利影響。