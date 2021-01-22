Tesla獲德國政府批准建電池工廠

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-01-22 21:45

特斯拉（Tesla）已獲得德國聯邦政府的預先批准，可以開始建造德國電池廠的準備工作，未來生產4680電池。

據《財聯社》今日（22日）報道，特斯拉尚未提交電池生產廠的任何申請。但德國聯邦經濟部負責人彼得·阿爾特邁爾（Peter Altmaier）選擇將特斯拉的電池廠計劃與其他公司的項目捆綁在一起，一同提交給了歐盟（EU）委員會。

德國聯邦經濟部在一份聲明中表示，特斯拉和其他公司可以開始初步行動，但需自行承擔風險。

值得注意的是，目前德國電池廠的具體細節還是個謎，規模、位置、創造的工作崗位數量等信息都不清楚。

去年9月在特斯拉電池日上公布的信息顯示，新的「4680電池」能量密度提高5倍，續航里程提高16%，動力提高6倍，成本降低14%。特斯拉同時也提醒，實現部分目標需要12個月至18個月，完全實現則大概需要三年。

對於德國電池生產廠的未來，特斯拉首席執行官（CEO）馬斯克（Elon Musk）本人十分樂觀。去年11月馬斯克曾透露，特斯拉將在柏林附近的勃蘭登堡選址建廠，自行生產電池，計劃讓工廠年產能達到100GWh，甚至可能擴大到200GWh至250GWh。這也意味着德國工廠將成為世界上最大的電池工廠之一，100GWh產能就已經相當於美國內華達州超級工廠產量的兩倍多。