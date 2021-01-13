2020年德系三巨頭電動車銷量翻倍　歐洲市場超Tesla

《華爾街見聞》報道，德系三巨頭寶馬、戴姆勒和大眾汽車公司表示，2020年三家的電動汽車銷量共計近60萬輛，翻了三倍，在歐洲的市場份額超過特斯拉。

其實，僅大眾汽車一家的電動汽車在歐洲的銷量就已經超過特斯拉。

大眾品牌2020年交付了530萬輛汽車，純電池驅動和混合動力汽車達21.2萬輛，較2019年增長158%，其中15.9萬輛銷往歐洲。

而據汽車分析師Matthias Schmidt收集的數據，大眾品牌2020年在歐洲大陸交付11.7萬輛純電動汽車，特斯拉的交付量則為9.6萬輛。據官方公吿，特斯拉2020年全球銷量近50萬輛。

在上海市外高橋港區，準備出口歐洲的特斯拉Model 3。（新華社）

寶馬集團擁有BMW、Mini和Rolls-Royce品牌，該公司表示，2020年交付了230萬輛汽車，純電池驅動和混合動力汽車交付量近19.3萬輛，比2019年增長了近32%，其中，歐洲市場貢獻了電動車總銷量的15%。

戴姆勒集團上週表示，2020年交付了220萬輛汽車，旗下品牌梅賽德斯的電動汽車和混合動力汽車的銷量增加了兩倍多，達到16萬輛。該公司2020年還銷售了27,000輛電動智能汽車。

寶馬集團和戴姆勒集團已確認達到了歐盟的二氧化碳排放目標，大眾汽車集團高管上個月表示，該公司的二氧化碳排放已接近合規，部分原因是其旗艦電動車ID.3的銷量後期大幅增長。

除了歐盟的減排目標之外，德國對電動車的空前補貼力度也是刺激德系三巨頭電動車銷量增長的原因。2020年7月，德國政府將購買電動車的補貼提高了一倍，對每輛電動車的補貼最高可達9,000歐元，刺激了當地電動車銷量的增長。

汽車分析師Matthias Schmidt稱，德國的電動車銷量居歐洲國家首位，是第二名法國的兩倍，佔西歐電動汽車銷量的四分之一。