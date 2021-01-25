零售管理協會：如無第五波疫情　上半年零售額或與去年同期持平

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-01-25 12:32

受新冠疫情持續反覆影響，旅客難以於短期内來港，香港零售管理協會表示，對今年上半年零售市道感到悲觀，預料經營環境將會十分嚴峻，若果第四波疫情逐漸減退，同時未有爆發第五波疫情，以及邊境未通關的情況下，估計上半年零售銷售總額，將會與去年同期相約，表現大致持平，或有機會錄得介乎正、負單位數的升跌。

不過，個別零售類別表現將有所不同，某些受社交距離措施影響較嚴重的類別，可能出現雙位數跌幅；又強調若出現第五波疫情，今年零售市道將變得更惡劣。協會將會密切留意，並就銷售預測作調整。

與2019年上半年比較 跌幅達三成

協會認為，疫情爆發逾年，去年零售市道低迷，而導致出現低基數效應，未能準確反映生意大幅下跌的狀況，認為今年零售數據，須與2019年以及2018年，相對正常的時期作出對比。

因此，若今年上半年與去年持平，則零售銷售總額對比2019年同期 （即正常年份），跌幅將達兩至三成，與2018年上半年比較，跌幅更高達三成半。

協會又指，零售商目前的營運成本，特別是租金以及員工薪金，仍維持在2018及2019年水平，代表零售商收入大減，但仍要支付高昂的支出，導致有很多店舖出現虧損， 隨著政府的「保就業計劃」資助完結，參與公司無須再遵守不裁員承諾，零售業將會出現裁員以及倒閉潮，大量店舖員工或將面臨失業。

傳統購物旺區失去吸引力

另一方面，協會憂慮傳統購物旺區，如尖沙咀、銅鑼灣以及旺角將出現大量吉舖，難以像以往般興旺，吸引力將會大減。

受美元持續弱勢，零售商銷貨成本勢必增加，尤其是來自歐洲、特別是内地的貨品。然而，面對市民消費信心疲弱，零售商同時亦要採取大幅度減價推廣，這無疑是對零售商的雙重打擊。