科大去年招聘空缺跌四分一　就業中心：集中於零售、旅業等

過去一年新冠肺炎疫情反覆，重創各行各業。科大就業中心數據顯示，去年第四季收到的招聘空缺，按年跌近四分一，中心解釋，減少職位主要集中於受疫情影響行業，包括零售、飲食及旅遊業等。不過，部分行業人手需求「疫市」上升，包括科技、工程、網上行銷、大數據和金融科技等，有僱主甚至反映「請唔夠人」。

根據數據，科大去年全年職位空缺較前年少約24%，即按年跌近四分一，就業中心主管李詠琴指，減少職位集中於零售、飲食、旅遊業，但科大相關學科的同學較少，故影響不算太大。就業中心助理主管林鄔潤儀亦說，觀察到不少行業如科技、金融、工程、網上行銷、大數據和金融科技等，反而招聘意欲增加，甚至有僱主反映「請唔夠人」。

就業中心主管李詠琴（左二）指，減少職位集中於零售、飲食、旅遊業。（受訪者提供）

受疫情影響 招聘工作或會放緩

林鄔潤儀又指，參考過去幾年的職位空缺數字，去年的數目雖較前年少，「但2019年是unexceptional好」，數目與2017年相約，認為情況不算太惡劣。她亦指，見到不少銀行MT亦有如常招聘，惟受到疫情影響，招聘工作或會放緩，部分企業過往慣於9至10月便刊登招聘，今年反而會延遲至11至12月。至於在畢業生起薪點方面，林說與往年相若，沒明顯變化。



將推虛擬實習計劃

為助學生增加應徵時的優勢，就業中心多方面增加實習機會，包括推出虛擬實習計劃，及參加政府資助的「創新及科技基金創科實習計劃」（STEM Internship Scheme）。就業中心指，計劃在去年夏季及今年冬季提供逾500個實習機會，共為僱主提供近千萬的資助金額。科大未來計劃在今年3月或4月，舉辦網上職業博覽，期望有逾250間企業參加。

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