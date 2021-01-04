許正宇冀本年度完成「積金易」平台立法　料10年節省400億成本

政府與積金局一直積極籌備「積金易」（eMPF）平台，財經事務及庫務局局長許正宇今（4日）在立法會財經事務委員會上表示，政府正趕緊就「積金易」平台進行第二階段法例修訂，希望能趕及本立法年度完成立法工作。 局方亦向立法會申請10億元非經常額外撥款建議，連同此10億元，政府合共為「積金易」平台投入49億元。許正宇表示，預計在2022年能完成開發平台，2023年開始運作，而未來十年可為計劃成員累計節省300億至400億元成本，較早前估算更多。 熱血公民鄭松泰在會上關注，政府能否容許市民在現時的經濟困境下，提取部分強積金供款作救亡之用，許正宇強調，強積金的初心是用作市民的退休計劃，若允許市民提早領取供款，擔心會讓強積金失去其長期滾存功能。

許正宇表示，預計在2022年能完成開發平台，2023年開始運作，而未來十年可為計劃成員累計節省300億至400億元成本，較早前估算更多。（資料圖片）

許正宇表示，推行積金易平台後，單以首兩年過渡期建議的30至40個基點收費水平計算，已可令成員支付的平均行政費降低約3成，平均基金開支比率下跌約1成。在數碼使用率及規模效應帶動下，收費水平亦會繼續穩步下調，預計在未來十年間將逐步穩定地降至佔管理資產總額的0.2%至0.25%。政府預計，公司在第一年的經常性開支約1.3億元。

對於局方向委員會建議額外撥款約10億元，許正宇說，撥款主要用於數據清理及轉移、採用政府雲端平台基建、為公司提供未涵蓋的種子基金及儲備金、為公司提供備用現金以滿足潛在現金流需求。連同此10億元撥款需求，政府將合共為積金易平台投入49億元。