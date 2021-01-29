海航遭債權人向法院申請破產重整　稱會積極進行債務處置工作

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-01-29 18:13

不時傳出財困的海航集團發表聲明宣布，債權人向法院申請對海航集團破產重整。

聲明如下，「2021年1月29日，我集團收到海南省高級人民法院發出的《通知書》，主要內容為：相關債權人因我集團不能清償債務，申請法院對我集團破產重整。」

「我集團將依法協助法院進行司法審查，積極進行債務處置工作，支持法院依法保護債權人合法權益，確保企業生產經營順利進行。」

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成立於1993年的海航集團，原為海航省地方航空公司，其後公司逐步收購與航空業及非航空業資產，成為擁有航空﹑機場服務﹑酒店，以致金融業務，更成為德意志銀行的主要股東之一。在2016年總收入達到6,000億元人民幣，成為世界財富500強企業。

海航亦有在香港發展業務，旗下有香港航空，並且積極參與投地，曾在啟德區擁多幅住宅。

不過在積極收購擴大資產規模之際，卻加大了債務及財務負擔。自2017年起已不時傳出公司陷入財困，並且連番出售旗下資產套現，當中包括位於啟德區的住宅地皮，以及將前稱香港國際建設的泰昇集團（0687）控股權易手。

公司亦於2020年2月底公布，指出自2017年底發生流動性風險以來，積極開展自救，惟未能徹底化解風險。加上在2020年初發生新冠肺炎疫情的疊加影響，由海南省政府牽頭﹑會同相關部門派出專員，共同成立「海南省海航集團聯合工作組」接管該集團，以推進公司風險處置工作。