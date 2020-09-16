海航集團涉合同糾紛欠逾72萬　公司及董事長陳峰被限制消費

海航集團有限公司被指涉及合同糾紛欠款72萬6878元（人民幣，下同，約合83萬港元），由於海航集團未在限期內履行生效法律文書確定的給付義務，西安碑林法院周二（15日）作出兩份限制消費令，限制公司及法定代表人、董事長陳峰的高消費及非生活和工作必需的消費行為。

據報道，上述消費令限制了9大消費行為：乘坐飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或新建、擴建、高檔裝修房屋；租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；購買非經營必需車輛；旅遊、度假子女就讀高收費私立學校；支付高額保費購買保險理財產品；乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。

海航集團近年陷入債務危機。圖為子公司海南航空為旅客辦理登機業務。（資料圖片）

消費令所涉的案件緣於2019年，原告向海航集團旗下一間公司營運的「聚寶匯」應用程式購買投資產品，委託投資30萬元。海航作為產品提供產品擔保，但卻僅向原告支付了5600元，未按兌付方案清償。海航最終被判需向原告賠償，至今卻仍欠72萬多元。

中國執行信息公開網顯示，除今次的兩項執行令外，海航集團在去年和今年已有8次被列為失信被執行人，其中4條失信執行令由海南第一中級法院列出，共計執行標的超過3億元人民幣。海航控股今年8月也有一次失信被執行人紀錄。

海航集團聯合創辦人王健（圖）2018年在法國意外跌死，陳峰隨後接掌其董事長職務。（資料圖片）

2018年7月3日，海航集團聯合創辦人、董事長王健，在法國公務考察時意外跌死。海航隨後宣布，董事長一職將由主席兼另一創辦人陳峰兼任。

海航曾由航空運輸急速擴展至金融、地產等行業，大舉併購海外資產，導致在2017年陷入債務危機，頻傳缺錢還債的消息。海航控股半年報顯示，上半年公司營收為人民幣117.12億元，按年大幅下滑66.57%，從去年同期的獲利轉為虧損人民幣118.23億元。

數據顯示，截至今年6月底，海航集團總負債高達人民幣7067億元，資產負債率72%。今年2月，海南省人民政府領銜成立的「海南省海航集團聯合工作組」已進駐海航，推進海航集團風險處置工作。

（綜合報道）