財經評論｜海航華夏幸福齊爆煲　持續關注債務問題

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-03 08:00

去年繼3間國企債務違約後，海航和華夏幸福相繼爆煲，中國公司的債務問題值得持續關注。

海航2020年淨虧損達580億至650億元（人民幣‧下同），破A股歷來紀錄。公司宣布破產重組，海航系旗下11家中港上市公司及新三板掛牌公司都已發出類似的公告。海航系股票暴跌，海航控股（上海：600221）未止跌，在周二（2日）跌停，報1.24元人民幣，創下12年來上市新低。海航科技（上海：600751）同樣跌停，跌1成，報2.06元。

在香港上市的海航系股份亦遭拋售，海福德集團 （0442） 和CWT International （0521） 、順客隆 （0974） 、海航科技投資 （2086） 均處弱勢，同時四者亦發表公告，表示已獲海航集團告知有關債務重組事宜，不過表示該事件目前對業務營運無重大不利影響。

自揭海航挪用630億元資金

海航營運及管理存在極大問題，海航旗下三家A股上市公司自揭帳目問題，稱發現存在股東及關聯方佔用非經營資金情况，金額至少高達630億元，未披露的債務擔保亦有約460億元。

另外，海航其債權人名單亦陸續曝光，整合內媒報導，這些債權人包括海南銀行、長安銀行、金元證券、中國華融等7間金融機構，以及20多間實體企業。

海航爆煲亦牽連至其他有交易來往的公司。富道集團（3848）知悉於中國的其中一名客戶，海航集團旗下的大新華航空連同其中國附屬已在海南省高級人民法院被其債務人申請實施債務重組及重整。該客戶為富道集團的五大客戶之一，未償還應收融資租賃款項約2.5億元人民幣。債務重組及重整可能對富道集團的業務或財務狀況造成重大影響。

華夏幸福為首間內房債務爆煲

「千億房企」華夏幸福成為首家內房債務爆煲。公司陷入債務危機，目前公司及附屬合共有52.55億元的貸款本息發生債務逾期。截至2021年1月31日，華夏幸福的貨幣資金餘額為236億元，其中可動用資金僅為8億元，其餘為受限資金。

公司指，自 2020年第四季度至今，公司到期需償還融資本息金額559億元，剔除主要股東支持後的融資淨現金流為負371億元，公司流動性出現階段性緊張，導致出現部分債務未能如期償還的情況。

華夏幸福董事長王文學對此次危機表示，公司錯誤研判環京形勢，環京住宅量價齊跌，影響公司回款達千億量級，同時新拓展區域的效果不及預期，並且擴張激進，管理不精細，加上疫情影響，從而導致如今後果。

華夏幸福金融機構債權人委員會組建暨第一次會議也已召開，確保金融機構債權人形成合力，以「不逃廢債」為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。

「千億房企」華夏幸福成為首家內房債務爆煲。（新華社）

目前股票及債券均被停牌。公司流動資金緊張，在停牌前，華夏幸福股價跌至9.45元，單是今年已累跌近27%，創2014年新低，而2022年5月到期的「18華夏01」債券價格跌至68.15元，較發行價格100元低近31.9%。

2018年，華夏幸福的銷售額達到1,600億元，2019年銷售規模下滑到1,451億元，公司至今未公布2020的銷售額，據第三方機構克而瑞的統計，其規模已經下滑到963億，公司的排名也從最高時的行業前十，跌落至第47位。

2017、18年內地開始打壓炒樓，並推「限購令」，由於公司過度擴張，資金未及回籠，造成資金鏈緊張。2018、19年平保（2318）入股注資，兩者同時亦達成對賭協議，協議顯示，華夏幸福今年淨利潤必須達到171億元以上，否則須向平保作出現金補償。入股後，平保持有華夏幸福25%的股權，屬第二大股東。華夏幸福至今未發業績公告或預告。如華夏幸福破產清盤，平保的投資恐血本無歸，但如果只是貸款延期或停息還款，至少日後也有機會收回利息。

公司「三條紅線」全踩，兼1月中旬時有傳中融國際信託旗下2款指向華夏幸福下屬公司的信託產品未能按期償付，涉及金額超過11億元，幸好其後達成和解，同時，在1月20日兑付「16華夏債」近15億元的回售本金及利息，並進行轉售。市場不看好公司的財務能力，惠譽表示，因公司無法提供明確的計劃來解決即將到期的債務，因此獲得融資的不確定性不斷增加，將華夏幸福的評級從B降至CCC評級。

中央政府對高債務公司不再過度容忍

除了海航虧損近600億元外，去年疫情原因，加大中國企業的經營壓力，尤其航空業甚為慘淡，儘使下半年業績有所改善，三大中資航空股去年全年各虧損過百億元。

其中，中國國航（0753）虧損最多，預計2020年全年虧損135億元至155億元，去年上半年虧損94.4億元，即意味下半年蝕40.6億元至60.6億元。東航（0670）預計全年虧損98億元至125億元，上半年蝕85.4億元，即意味下半年蝕12.6億元至39.6億元，南方航空（1055）預計虧損79億元至108.6億元，上半年蝕81.8億元，意味下半年賺2.8億賺至蝕26.8億元。

總結而言，從去年3間國企債務違約，以及海航和華夏幸福相繼爆煲後，顯明中國政府對高債務公司不再過度容忍，讓部分企業「爆煲」是對市場放出要好好管理自身財務的訊號。