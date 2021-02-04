中國必勝客母企｜百勝中國上季多賺68%至1.5億美元

撰文： 張偉倫 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-04 09:16

百勝中國（9987）公布截至去年底止第四季業績，淨利潤為1.51億元（美元‧下同），按年增加68%，主要得益於經營利潤增加，經調整淨利潤為1.53億元，增幅為56%。股息為12美仙。

期內總收入為22.6億元，增長11%，經營利潤為1.8億元，增加90%。

公司又指出期內同店銷售按年下跌4%，其中肯德基及必勝客分別跌4%及5%。

百勝中國又指出，去年全年總收入為82.6億元，按年跌6%，淨利潤為7.84億元，增加10%，經調整淨利潤為6.15億元，按年跌16%。同店銷售跌9%，其中肯德基及必勝客分別跌8%及14%。

集團全年共開設1,165家新店，當中第四季就開設了505家新店，門店總數達到10,506間。百勝中國首席執行官屈翠容透露，公司對中國市場長期前景抱有信心，將專注於擴大餐廳版圖和發展新興品牌，計劃在未來一年裡開設大約 1,000間新店。

集團表示，區域性疫情持續反覆，中國各地在1月採取了更加嚴格的防疫措施，包括減少人員流動和嚴格管控大型聚集性活動，並建議減少外出用餐，導致春運前幾日全國旅客量較去年同期下降逾70%。由於出行大幅減少、聚會規模縮減和總體社交活動減少，估計春節期間銷售額也將受到抑制，公司正密切監測情況變化，並將據此相應調整市場營銷計劃與運營方案。