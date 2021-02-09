深圳暴力限樓價　官方參考價打七折　分析師：引導銀行限制貸款額

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-09 19:56

深圳萬人搶樓的景象記憶猶新，深圳市昨日（8日）加碼調控，實行「暴力限價」，設深圳二手樓官方參考價，有小區二手樓參考價相當於「打七折」。有內房分析師指，內地不少新增貸款仍流入房地產，政策希望引導銀行限貸，冷卻二手樓市，讓資金流回實體經濟，又指新政對一手樓市影響不大，料內房股焦點仍在「三點紅線」具體實施操作，及未來銷售及降負債的進展。

深圳經濟增長及人口流入，持續帶動置業需求，當地二手樓價連續9個月錄得10%的按年漲幅。在農歷新年賣樓旺季前，深圳市住房和建設局昨日發布《關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知》，定期發布全市3,595個住宅小區二手樓成交參考價格。

根據價格表，深圳目前最貴的住宅小區單價為13.2萬元（人民幣．下同），涉及22個小區。舉例，南山蛇口太古城花園目前交易參考價13.2萬元，但於中介網上，這一小區均價卻被列為逾20萬元，意味深圳住建局給出的參考價，相當於市場價的七折。

當局：引導經紀機構合理發布掛牌價

深圳住建局則表示，建立二手住宅成交參考價格發布機制，是落實「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，促進二手住宅市場訊息透明，理性交易的重要舉措，引導房地產經紀機構合理發布掛牌價格，有助商業銀行合理發放二手住宅貸款，防控個人住宅信貸風險，穩定市場預期。

然而，有內媒引述中介機構消息指，昨日深圳當局已與中介開會，二手經紀平台不能發布高於成交參考價的房源資訊，但高於參考價的房源仍可以過戶，只是買家須簽署一份風險告知書。

分析認為，深圳新政對一手樓市沒太大影響，難言利淡或利好。﹙資料圖片﹚

分析師：政策難解決供求不衡

交銀國際分析師謝騏聰指，內地樓市熾熱，賣家「市旺亂叫價」，情況如本港樓市高峰期，另外，內地剛公布1月新增人民幣貸款3.58萬億元創新高，惟很多新增貸款仍然流入房地產，對實體經濟支持力度不大，因此，官方或希望藉政策壓制二手樓市氣氛，及讓銀行以較理性的官方參考價批核樓按貸款，從而讓二手樓市冷卻，並讓資金流回實體經濟。

不過，他認為官方參考價難影響二手樓真正成交價，只能引導銀行限制貸款額，但這變相拉高置業首期要求，「同香港一樣，有錢人就愈來愈多樓，真正剛需的人買不到」，供應追不上需求，壓制需求亦難解決問題。他又認為，新政對一手樓市沒太大影響，相信對內房股並非利好或利淡消息。

內房股料維持上落格局

今年1月以來，在去年受疫情影響的低基數效應下，內房銷售均錄得較大增長，如龍湖（0960）1月合同銷售增長達93%，寶龍地產（1238）增長達92.4%。謝騏聰指，1月銷售造好是預期之內，因去年1月疫情在內地開始大規模爆發。

全年而言，料市場關注3月業績期，內房在降負債方面的進展，以及繼續展望「三條紅線」政策具體實施操作，他又指內房行業估值已降至2008年水平，惟仍欠催化劑反彈，或要展望下半年國慶黃金周、金九銀十售樓旺季，銷售會否造好，否則股價料維持上落格局。