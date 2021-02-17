京東物流IPO｜五件事你要知：細分市場增速更快　助中國政府抗疫

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-17 13:45

京東集團（9618）旗下京東物流已提交招股書，此前有報道稱，京東物流估值可能達到400億美元（約3,120億港元），將再成港股一隻重磅股。上市計劃如箭在弦之際，一齊睇下你要的五件事！

（一）物流網絡覆蓋全國

京東物流網絡幾乎覆蓋中國所有的地區、城鎮及人口，截至去年9月底，正運營800多個倉庫，總管理面積約2,000萬平方米，包括雲倉生態平台管理的面積。截至去年底，公司擁有超過19萬名配送人員。

（二）上年首3季收入增43%

京東物流過去快速增長，收入由2018年的379億元（人民幣．下同），增加31.6%至2019年的498億元；2020年前三季再按年增長43.2%，至495億元。

但京東物流仍然虧損，在2018年、2019年及2020年前三季分別產生的虧損淨額為28億元、22億元及1,170萬元。

（三）研發投入巨大 擁4400項專利

從2018年至2020年第三季度的11個季度，京東物流累計技術投入達到46億元，佔同期總收入的3.4%。京東物流採用了5G、人工智慧、 大數據、雲計算及物聯網等底層技術，持續提升自動化、數字化及智能決策能力。

在關鍵物流運營環節（包括倉儲、運輸、分揀及配送），運用了先進的無人技術及機器人。截至去年底，已擁有逾4,400項專利及計算機軟件版權，其中逾2,500項涉及自動化及無人技術。

（四）處增速更快細分市場

中國擁有世界最大的物流市場，其中，外包物流服務的普及度日益提升，而生鮮、快消品、服裝和醫藥等行業對物流能力的要求更高，帶動一體化供應鏈物流服務市場興起，即包括快遞、整車及零擔運輸、最後一公里配送、倉儲等的全面服務。

根據灼識諮詢報告，一體化供應鏈物流服務行業的市場規模將由2020年的2萬億元，增加到2025年的3.2萬億元，複合年增長率為9.5%，為同期中國物流支出增速的1.8倍。

按收入計，京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商，在2019年佔據2.2%的市場份額，可享受這細分市場的較快增速。

（五）協助政府抗擊疫情

去年新冠肺炎疫情爆發，京東物流為內地地方政府應對疫情提供了運輸和物流支援，例如專設通道為全國救援工作提供防護裝備和其他重要物資的加急運輸。

京東物流亦與零售商和醫療公司合作，提供運輸支援，以確保於封城期間將日用品及時配送至全國人民。