京東物流與順豐的區別　達達補充最後一公里配送｜新股IPO

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-18 08:00

京東物流已提交招股書，成為京東集團（9618）旗下進行IPO的第三間子公司，估值傳達到400億美元（約3,120億港元），也僅是內地快遞巨頭順豐的一半，但兩者業務又是否可比？

目前，國內幾大快遞公司，包括龍頭順豐控股（深圳：002352）市值超過6,400億港元，已在港第二上市的中通快遞（2057）市值約2,470億港元，圓通速遞（上海：600233）市值約440億港元等，意味京東物流有望坐穩第二把交椅。

京東物流 VS 順豐

雖然坐二哥位置，但京東物流的「賽道」與順豐這些快遞公司卻略有不同，京東物流的服務主要是倉配模式，流程主要是倉儲、運輸、末端配送，但缺乏了攬收環節；相反，順豐主要提供端到端的寄遞服務，擁有強大的中轉站網絡，甚至具有自家航空機隊，而京東物流目前是倉庫較多，航空貨運則依賴第三方航空物流公司，無法自主決定飛機甚麼時候開。

從收入看，順豐控股2020年上半年收入為711億元人民幣，按年增長42%；京東物流未獨立披露上半年數字，招股書顯示，截至去年9月底的首9個月收入為495億元人民幣，按年增長43.2%，反映兩間公司的增速相若，而順豐的規模則更龐大。

達達集團補充京東物流最後一公里配送

另一值得留意是，京東集團還有一間聯營公司達達集團，持有46.5%的股權，為一間中國即時配送平台，經營「京東到家」。達達會否與京東物流有業務衝突？京東物流解釋，公司並不提供與京東到家類似的服務，兩者的目標客戶及服務覆蓋範圍有根本差異，達達主要提供同城配送服務，和最後一公里配送服務。

反而，達達作為京東物流的配送合作夥伴之一，擁有龐大騎手團隊，能夠補充京東物流最後一公里配送運力，對兩者都有利。