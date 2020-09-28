國泰航空訪問｜每月仍燒錢逾15億　CEO稱3招求解困　不排除再融資

環球航空業飽受新冠肺炎疫情衝擊，在世界各國實施入境管制的情況下，客運需求跌到接近零水平。航空公司頓失主要收入來源，無不採取各項措拖「救亡」，從裁員到推「無目的地」航班。

近日宣布不申請次輪「保就業」的國泰航空﹙0293﹚，引起外界對其裁員的猜測。謠言滿天飛下，國泰航空行政總裁鄧健榮上周五（25日）接受訪問親解話，重申仍在研究國泰未來的方向，現階段不會剔除任何選項。面對集團有史以來最大的挑戰，這位去年8月接捧的新舵手坦言，必須扭轉現時每月「燒錢」逾15億元的狀態，故不排除任何進一步的節流及融資動作，「還可以做的措施都會做，不可能長期維持現時的狀況，﹙否則﹚成個集團都會無咗，對香港都會有好大影響。」

全球航空業陷寒冬，國泰航空早前宣布，旗下國泰及國泰港龍不會申請政府第二期「保就業」計劃，旋即引發外界揣測國泰此舉是否為裁員鋪路，以至有多少名員工受到影響。

由於兩間航空公司聘請近兩萬名員工，一旦宣布大規模裁員，勢惹來社會廣泛闗注。鄧健榮於訪問中親自解話，表明公司將會綜合所有因素再作決定，現階段還在研究國泰未來的營運規模和模式，故不會剔除任何選項，也不會評論坊間有關裁員的傳言。

國泰現時日均載客量只得1,500人次，與以往約10萬人次大相逕庭。﹙資料圖片﹚

未來發展重心圍繞三大方向

疫情反覆不定，航空業「重建」客運業務的步伐未能加快。鄧健榮透露，國泰客運收入佔整體收入約75%，但現時日均載客量只得1,500人次，與以往約10萬人次大相逕庭。他不諱言，國泰正面對有史以來最大的挑戰，即使公司自今年初起已採取了不少節流措施，包括削減所有非必要支出、讓管理層減薪、讓員工放無薪假、要求供應商提供折扣以及延期付款、押後飛機交付等，但每個月仍錄15億至20億元現金淨流出，「沒有任何一間公司可以每個月這樣流出。」

遲遲未能「止血」，除了因收入大減，鄧健榮還解釋航空公司最大開支是擁有飛機的成本，包括購買飛機所付的抵押貸款（mortgage loan）及飛機租金，其他開支分別有燃油成本、人工成本、維修成本及餐飲成本等。由於現在國泰航班數量下降，燃油等成本大減，但人手支出則比較固定，「無論你飛幾多，都有個成本響度。」

今年8月，國泰在政府支持下，完成高達390億元資本重組計劃，給這間淨負債比率達到1.88倍的航空公司留一些喘息空間，管理層將於今年第四季就集團未來最合適的營運規模和模式，向董事局提出建議，屆時外界對國泰前景可有多一點掌握。鄧健榮未有透露遞交建議書的期限，僅稱公司未來發展重心將會圍繞三大方向，包括大大提升公司的成本效益、為顧客群提供更具有競爭力的服務，以及因應旅遊新常態，優化航線及調整運力。

被問及巨額資本重組後，國泰會否再有融資動作？鄧健榮回應稱「不可以排除」，「我成日都講坐食山崩，收入大幅減少，每個月現金淨流出大，是不可持續的。資本重組後，需要還錢﹙給政府﹚，也要付利息，年利率是3%，之後提升到7%、9%，有個壓力響度。如果﹙情況﹚好差，咁都要再做融資，但唔知幾時會做。」

鄧健榮直言「坐食山崩」，國泰現時每個月現金淨流出大的情況，不可持續。（龔嘉盛攝）

樂見旅遊氣泡 冀當局按各地風險作適當安排

的確，重組成敗與否，除了國泰自身努力，也取決於疫情發展。鄧健榮承認，只有等到有效疫苗出現，世界大部分人口都已接種，大家方能安心出遊，但相信需要一段比較長的時間才可做到，對業界而言也太遲，「等到疫苗面世，我們再恢復航班和人們的交往，將會對人們的生活造成好大影響。」

國際航空運輸協會﹙IATA﹚料，國際客運需求最快要到2024年方可回復至危機前的水平，較原先預計的推遲一年。鄧健榮估計國內航線將會首先恢復，其後便會到短途航線，最後才是長途航線，但國泰不會只集中推短途航線，當市場有需求，以及兩邊政府開關，公司便會復飛。

9月初政府與11個國家就商討「旅遊氣泡」安排作初步接觸，其中日本和泰國已經有雙邊接觸。鄧健榮稱樂見港府推出旅遊氣泡，他個人希望當局會按照不同地區的風險系數，作出適當安排，例如來自低風險地區的旅客，離境前需接受快速測試，測試結果呈陰性才可上機，抵達本港後也需再接受快速測試，若測試結果仍為陰性，旅客便不需隔離14日；如果是來自高風險地區的旅客，即使他們做完上述的快速測試，而且結果為陰性，也要接受隔離。「相關措施嘅具體做法就要交由專家決定，最重要令到大家安心。」

鄧健榮料，待出外旅遊的市民達到「critical mass﹙決定性規模﹚」，國泰現金流才能恢復正增長。﹙資料圖片﹚

曾考慮推「無目的地」航班

不過，即使有了「旅遊氣泡」，也不代表國泰可以馬上「止血」，鄧健榮稱，財政狀況須視乎疫情何時緩和，以及客運市場恢復到若干水平，他預期旅遊氣泡推出初期時，市民未必會有太大旅遊需求，相信屆時國泰仍會錄得虧損，待出外旅遊的市民達到「critical mass﹙決定性規模﹚」，公司的現金流才能恢復正增長。「現在國泰飛緊8%﹙運力﹚，會一直增加，只要市場有需求，公司就會做，當然市場要開返，香港人喜歡去旅行，好想周圍去，不過唔開通就唔飛得。」

對於有航空公司推出「無目的地」航班，讓乘客「坐一轉飛機」，以賺取收入，鄧健榮坦承國泰的確有考慮過，但即使航班是無目的地，仍有一定燃油成本，而飛行路線也要經過審批，公司將會視乎市場需求再決定會否推出，惟相信對業務幫助不大。

國泰去年斥49.3億元收購香港快運（HKExpress），可是完成收購後數個月，便遇上社會運動及疫情夾擊，鄧健榮慨嘆收購快運的確未有達到公司最初預期目標，但戰略上來看則是絕對正確的做法，這樣國泰才能涵蓋高檔及廉航市場，「當市場返黎果陣，就是好事。」

據國際航空運輸協會預計，新冠肺炎疫情將導致今年所有地區的航空公司都會虧錢，金額達843億美元﹙約6,575億港元﹚，成史上最大的損失。在此艱難時刻帶領國泰重新「起飛」，早於1982年已加入國泰航空任見習行政人員的鄧健榮自言責任好重大，心情戰戰兢兢， 「任何嘢如果幫到呢個咁好嘅品牌，咁好嘅公司，我都會願意去做……令公司繼續營運，將來做得更好，保住香港航空樞鈕的地位，以及最大最多的職位。」