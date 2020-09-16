【TENET天能】棄用特效買真機撞毀　網民追查到飛機來自國泰航空

由基斯杜化路蘭執導；尊大衛華盛頓、羅拔柏迪臣及伊麗莎白迪碧琪主演的《TENET天能》成功掀起不少話題，其中一幕就是導演堅持實景拍攝，在戲中出現的飛機撞毀倉庫一幕，一早強調是真撞非電腦特效，場面非常震撼。而近日就有網民發現，這架飛機原來是同香港有關，曾在香港服役。

由尊大衛華盛頓、羅拔柏迪臣及伊麗莎白迪碧琪主演的《TENET天能》成功掀起不少話題。（《TENET天能》劇照）

相信許多影迷都記得，「主角」及尼爾計劃從奧斯陸機場「自由港」內的藝術品免稅倉庫，取回當時Kat沒有識破偽造的畫作，而遭Sator威脅。於是尼爾便向「主角」獻計，提議將一架貨機撞入倉庫，從而引起爆炸啟動滅火系統，再潛入去偷畫。可惜主角及尼爾的計劃最終失敗而回。

飛機撞入倉庫是由尼爾獻計。（《TENET天能》劇照）

然而這都不是重點，皆因有網上專頁「Flight Store」發現，原來導演路蘭撞毀的這架飛機原來是來自國泰航空。據該專頁指出，其中一幕可以見到飛機的機身編號是LN-WTKJ的Norskfreight 波音747貨機，可以確認飛機撞入倉庫一幕絕對沒有用上電腦特效。其實這幕首次在預告出現後，網上都有許多報道指導演確實撞毀一架真飛機。

清晰見到飛機的機身編號是LN-WTKJ的Norskfreight 波音747貨機。（《TENET天能》劇照）

曾在香港服役

該據專頁續指出，這部飛機是波音公司在1980年生產的747-200M客貨混合型飛機，即前半部分載客，後半部分載貨的特別版本。香港華民航空（Air Hong Kong）在1996年購入這架飛機改裝為747-200F，成為純粹的貨機，而機身編號則是VR-HMD。隨著主權移交，機身編號改為B-HMD。之後國泰航空在2004年11月購入這款飛機，並以銀色機身示人，至2009年3月退役，飛往美國VCV「飛機墳場」。

+ 6 + 6 + 6

去到2019年，電影公司華納兄弟為籌拍這一幕，以120萬美元（約930萬港元）購得這架飛機並用來給導演路蘭拍攝《TENET天能》。從電影可以見到，銀色的機身依然存在，但機尾被重新噴漆，而導演路蘭還虛構了註冊編號為LN-WTJK。然而有一幕見到起落架門上面仍然印有舊註冊編號的字樣，故被網民追查到它的真身。作為一架擁有40年機齡的飛機，能夠燃燒「生命」去完成最後使命，可謂無限光榮。

《蝙蝠俠—黑夜之神》導演基斯杜化路蘭曾與基斯頓比爾登上國際金融中心。（IMDb 圖片）

用真飛機拍仲平！

有趣的是，導演路蘭曾解釋為何會用上真飛機拍攝。當時他向《Total Film》指出，用真飛機比製造模型或用電腦特效還要便宜，而且呈現的效果更佳：「我想這是一次衝動性購物，但我們做的很好，而且效果極佳，能參與其中確實感到非常興奮。」