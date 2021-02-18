諾輝健康（6606）首掛報76元　一手帳賺2.47萬元　有望升穿呢個位

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-18 09:29

過百萬人認購的諾輝健康（6606），成為牛年首隻掛牌新股。今日開報76元，較招股價26.6元高出185.7%，一手500股帳面勁賺2.47萬元。

諾輝健康接獲106.3萬份認購申請，超額認購4,132倍，一手中籤率僅2%。值得注意的是，認購500萬以上的「乙組」亦未能穩中一手，要認購4,000手、逾5,400萬元才能獲分一手。760張「頂頭槌飛」中，每人起碼穩獲一手，僅82人獲分額外一手。

由於分貨極少，孖展認購的客戶有機會賺價蝕息。假如「頂頭槌飛」借九成孖展利息2.98厘計算，利息成本高達53,049元！獲分一手的「頂頭槌飛」帳面賺2.47萬元，但扣除利息成本仍蝕逾2.8萬元。

李慧芬：諾輝健康不及快手 料90蚊遇沽壓

高寶集團證券執行董事兼分析員李慧芬指出，諾輝健康暗盤升幅不及快手，但其中籤難度卻高得多。快手只要認購500多萬已穩獲一手，而諾輝健康則須5,000多萬才獲一手。

李慧芬相信，由於貨源過少，而近期市場喜愛追入熱抽新股，她相信諾輝健康有望升穿90元才遇沽壓，原因是諾輝健康相比快手科技沒有獲納入任何指數的預期，基金經理無必要持有一定股份，故上升動力不及快手。她建議在60元的水平吸納，止蝕位設於暗盤最低價。