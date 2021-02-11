快手暴升「新股黨」起哄　IPO賺錢機率近九成　專家籲嚴守這原則

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-11 10:18

臨近農暦新年，新股熱潮暫告一段落。近日截止認購的諾輝健康（6606），亦要在牛年才正式登場。趁著新股空檔期，《香港01》為讀者統計，1月1日至2月10日，已有18隻新股上市，當中13隻新股首日皆錄升幅，但只有10隻上市至今累計仍錄升幅，賺錢率略高於一半。

耀才證券行政總裁許繹彬指，今年可謂「人人抽新股」，不過要避免抽中「蟹貨」，他叮囑投資者要有戒心，特別是參與醫藥股的新股認購。

根據四大會計師行之一德勤預計，今年將有120至130隻新股上市。截至2月10日，已有18隻新股掛牌。當中，以快手（1024）的招股規模最大，集資額高達400億元以上。

據《香港01》統計，今年上市的18隻新股之中，13隻在首日均錄得升幅，當中快手首日升幅最強，高達160.87%；醫渡科技（2158）僅次於快手，首日升幅約147.9%。至於首掛「破發」的新股則有5隻，以宋都服務（9608）最差，首日跌幅達36%。

值得注意的是，根據富途暗盤交易顯示，18隻新股之中，更是只得兩隻新股暗盤錄得跌幅，分別是宋都服務及達豐設備（2153）。上述數據意味，投資者今年若參與全部新股認購，暗盤獲利機率高達88.89%（16/18）；首日掛牌獲利率達72%（13/18）。

新股宜炒不宜揸？ 新紐科技都輸錢

若然投資者並非短炒新股，而是長線持有，表現或較短炒者失色。18隻新股之中，8隻新股上市至今錄得跌幅，當中包括SaaS股新紐科技（9600），上市至今累跌27.75%。事實上，新紐科技招股反應不俗，合共錄得33.7萬人認購，超額認購445.57倍，一手中籤率僅16%，認購625手才可穩獲1手。

升幅榜方面，截至2月10日，快手位居第一，累計升幅達245%；並次是醫渡科技，累升122%；健倍苗苗（2161）緊隨其後，累漲120%。上述三大升幅最強的新股之中，快手及醫渡科技均錄得超額認購逾千倍；而健倍苗苗僅超購21.47倍。

快手為歷來最多人認購的新股，有份入飛者數目逾140萬人，首日掛牌高招股價1.6倍。（資料圖片）

許繹彬：抽新股要有戒心

耀才證券行政總裁許繹彬指，今年確實是「人人抽新股」，但要留意新股所屬的行業。他提出，SaaS股普遍是長升長有，「睇下微盟、明源雲…SaaS股係1蚊博100蚊」，名副其實的「本少利大」。

但對於醫藥股，許繹彬則抱有懷疑，更認為抽新股要有戒心。他指出，這些醫藥股除非研發成功，抑或本身已經有一定知名的品牌，否則如和鉑醫藥-B（2142），一旦其藥物臨床試驗被叫停，股價便屢破新低。和鉑醫藥-B去年12月中上市，至今累跌27.2%。

許繹彬建議，如果散戶有意成為「新股黨」，應緊守原則，「第一日係咪都走」，甚至在暗盤市場已可獲利離場。他強調「賣仔勿摸頭」，雖然快手科技今日已創上市新高，比暗盤及首掛收市價更高，「但你望住個答案梗係可以咁講」。許繹彬重申，新股黨應盡量及早獲利，盡量避免有「贏沽蝕揸」、一手蟹貨的情況出現。