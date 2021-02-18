康宏爭奪戰｜3年累蝕近26億　下月17日連開兩場股東特別大會

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-18 10:18

正停牌的康宏環球（1019）今日 （18日）公布過往三年業續，2017年、2018年及2019年均錄虧損，惟逐漸收窄，分別蝕14.35億元、6.17億元及5.4億元，合共蝕25.92億元。三年均不派末期股息。

截至2019年底，康宏環球資產淨值27.49億元，較前一年的32.51億元減少。

值得一提的是，核數師對三份業績皆有保留意見。

康宏將於3月17日下午6時召開股東特別大會，藉以考慮並通過罷免康宏現任全部14名董事，以及新增7名董事，如佳兆業集團(1638)主席郭英成之子郭曉群、前高官馬時亨、立法會議員石禮謙等6人入董事局。

康宏今日再宣布訂於3月17日下午6時30分召開第二場股東特別大會，藉以考慮並通過下列普通決議案，包括動議推選陳志宏、吳榮輝、李晉頤、葉怡福、冼健岷、黃雪輝、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉強、甄達華、鍾國威、陳士斌、林國昌及何嘉莉為董事。

另外，該公司將於3月18日舉行股東周年大會，以省覽及考慮截至2017、2018及2019年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選吳榮輝及葉怡福為執行董事；陳志宏及陳士斌為非執行董事；潘鐵珊為獨立非執行董事；並授權董事會釐定各董事之酬金，續聘中匯安達會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

通告又指，公司已根據其於上市規則第2B章項下權利申請覆核除牌決定。目前覆核聆訊日期尚未訂定。應公司要求，其股份自2017年12月7日停牌，直至另行通知為止。