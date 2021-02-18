傳港交所要求券商提交諾輝健康中籤客戶名單

撰文： 張偉倫 黃捷 最後更新日期： 2021-02-18 21:39

作為牛年第一隻新股，錄得逾百萬人認購﹑一手中籤率僅得2%的諾輝健康（6606）表現相當理想，收市報84元，較招股價26.6元高出215%。

不過在昨早的分配結果公告內，卻指出有11,446份重複申請或疑屬重覆申請被識別及遭拒絕受理。

有市場消息指出，香港交易所（0388）日前向各大券商發出電郵，要求提交所有諾輝健康中籤客戶名單。電郵內容包括要求券商確保已採取足夠措施，確保拒絕重複或懷疑重覆的認購申請，及提供中籤者姓名及身份證號碼。

《香港01》向港交所查詢，發言人回應﹕「我們不評論個別公司」。

一名投資者只可以申請認購同一新股一次

據《上市規則》規定，一名投資者透過其個人身分，只能申請認購同一新股一次。

早前有報道引述炒家指出，現時股份過戶處向券商、銀行收取認購表格時，會以最多一組9位數號碼作代碼，因本港身份證號碼有8位數，故會全數公開，容易識別有否重複認購，但內地居民身分證可長達18位，首6位號碼其實是地方代碼，易「撞號碼」，令現行識別制度，較難分辯是否出現重複認購情況。

有證券界人士向《香港01》透露，聽聞曾有內地客以一個身分認購一隻新股四次。他認為，當局應該在新股上市前便把重複認購個案查出來，而不是上市後才做，「掛牌前有成七日時間，點解唔查？而家啲貨都派咗出去，點處理？」