賽生藥業（6600）今招股集資21.8億　引11名基投　佔近半發售股份

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-19 10:11

賽生藥業（6600）今日至下周三（19日至24日）招股，計劃發行1.16億股，集資最多21.8億元，當中10%為公開發售，招股價介乎17.2元至18.8元，一手500股，入場費9,494.7元。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。公司預期3月3日上市。

賽生藥業專注腫瘤及重症感染等治療領域，目前主要收入來自旗下產品「日達仙」，佔收入約八成，總裁兼首席執行官趙宏預期，「日達仙」在內地市場推出逾20年，已建立知名度及積累多年的臨床數據，無懼仿製藥競爭，有信心未來保持穩定增長。

副總裁兼首席財務官潘蓉容表示，目前產品臨床研發開支佔收入5%至7%，隨着產品管線增加，未來將加大研發投入。

引11名基投

賽生藥業引入11名基石投資者，合共認購10.4億元股份，約佔發行規模47.5%至52%，設6個月禁售期。基投包括上海臨港新片區、Daguan International、中郵創業國際資產管理、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、Fortune Bright Investment、IDG Capital Investment 2020、Dazhong（Hong Kong）International Coporation、太平資產管理（香港）、JMC Capital HK及Huang Zhanxiong。

公司表示，集資所得約30%用作投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標；約28%用於償還現有債務；約28%用於臨床階段候選產品的開發及商業化；約10%用於招聘擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施；約6%用於為上市產品組合進行其他臨床應用的持續臨床研究

截至去年底止9個月，賽生藥業收入按年增22.7%至15.8億元人民幣，純利升41.6%至6.9億元人民幣。毛利率達78.2%，按年增加近1個百分點，主要因為日達仙於去年上半年在需求及使用量增加，而產品的毛利亦高於其他。