Tesla投資比特幣帳面賺逾9億美元　超去年全年賣電動車所得

撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-02-20 12:59

比特幣(Bitcoin)過去數日價格企穩在5萬美元以上,最新更升穿56,000美元關口,總市值首次達1萬億美元。Tesla早前表示,一月份購入15億美元等值比特幣,有外媒估計,公司投資比特幣的收益,已超越2020年銷售電動車的純利。

Tesla未有公布持有多少比特幣,僅表示於一月份斥15億美元購入,一月份每枚比特幣的交易價格介乎29,333美元到37,020美元,以此推算,15億美元大約可買到37,020至51,137枚比特幣,若取中間值,即44,079 枚比特幣。

據外媒估計,若果目前Tesla持有的比特幣數量與1月底的相同,截至昨日(19日)其賬面利潤逾為9.3億美元,超過公司2020年全年盈利的7.21億美元。

Tesla早前表示,已經於一月份購入15億美元等值比特幣。(資料圖片)

馬斯克為Tesla購入比特幣解畫

Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)不時於社交平台,對比特幣發表意見,他日前解釋,Tesla購入比特幣,非直接反映他的意見,認為持有比特幣「只是較以持有現金去保持流動性,少一些愚蠢的方式」(which is simply a less dumb form of liquidity than cash)

他又指,自己不是投資者,只是工程師,只持有Tesla一間上市企業。他指出,當出現法定貨幣出現「負利率」時,不考慮其他的工具是愚蠢(when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere),更強調,比特幣幾乎相當於法定貨幣,其重點是「幾乎」(Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.)