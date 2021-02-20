Tesla投資比特幣帳面賺逾9億美元　超去年全年賣電動車所得

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-20 12:59

比特幣（Bitcoin）過去數日價格企穩在5萬美元以上，最新更升穿56,000美元關口，總市值首次達1萬億美元。Tesla早前表示，一月份購入15億美元等值比特幣，有外媒估計，公司投資比特幣的收益，已超越2020年銷售電動車的純利。

Tesla未有公布持有多少比特幣，僅表示於一月份斥15億美元購入，一月份每枚比特幣的交易價格介乎29,333美元到37,020美元，以此推算，15億美元大約可買到37,020至51,137枚比特幣，若取中間值，即44,079 枚比特幣。

據外媒估計，若果目前Tesla持有的比特幣數量與1月底的相同，截至昨日（19日）其賬面利潤逾為9.3億美元，超過公司2020年全年盈利的7.21億美元。

Tesla早前表示，已經於一月份購入15億美元等值比特幣。（資料圖片）

馬斯克為Tesla購入比特幣解畫

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）不時於社交平台，對比特幣發表意見，他日前解釋，Tesla購入比特幣，非直接反映他的意見，認為持有比特幣「只是較以持有現金去保持流動性，少一些愚蠢的方式」（which is simply a less dumb form of liquidity than cash）

他又指，自己不是投資者，只是工程師，只持有Tesla一間上市企業。他指出，當出現法定貨幣出現「負利率」時，不考慮其他的工具是愚蠢（when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere），更強調，比特幣幾乎相當於法定貨幣，其重點是「幾乎」（Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.）