Tesla創辦人Elon Musk身家2000億美元　馬斯克再成世界首富

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-19 17:14

據彭博億萬富翁指數顯示，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）重新成為世界首富，其身家到2,000億美元。馬斯克是在2021年1月登上世界首富之位。

馬斯克旗下SpaceX完成新一輪融資，從紅杉資本牽頭的投資者手中融資8.5億美元，SpaceX在此輪融資中估值為740億美元，較2020年8月份增長了60%，使得馬斯克淨資產增加了約110億美元。

過去一年，由於特斯拉股價不斷上漲，SpaceX市值飆升等原因，促使馬斯克個人資產不斷上漲，2021年開年，成功登上世界首富的位置。不過，這一位置並不穩固。

馬斯克此前受特斯拉股價回調影響，一度離開世界首富的位置。據《福布斯》雜誌（Forbes）報道，亞馬遜（Amazon）首席執行官貝佐斯（Jeff Bezos）超越馬斯克，奪回了世界首富的桂冠——截至2月16日，貝佐斯的身價為1,903億美元，而馬斯克的身價為1,734億美元。

截至2月18日美股收市，特斯拉股價報787.38美元/股。

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圖為2020年1月19日，特斯拉行政總裁馬斯克於美國佛羅里達州出席記者會時查看手機。（路透社）

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