滙豐業績｜杜嘉祺：加快亞洲財管業務及集團新科技發展

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-23 14:58

滙控（0005）集團主席杜嘉祺在2020年業績報告中表示，去年上半年環球經濟因新冠病毒疫情嚴重惡化，但下半年已呈現復甦跡象，特別是在亞洲。中國仍然是全球增長的最大動力來源，其經濟復甦至為顯著，當中以國際貿易的反彈最強勁。隨著多款疫苗面世，集團對未來漸感樂觀，但顯然仍未能恢復生活常態。

杜認為，地緣政治勢態依然嚴峻，對滙豐等環球銀行影響尤其深遠。集團將繼續關注地緣政治環境對集團策略可能產生的影響，全面與各地政府保持密切溝通，竭盡所能幫助客戶應對日益複雜的世界。

他又指，疫情爆發之際，管理層決定以支援客戶與員工為先，但在實現2020年2月宣布的三項優先策略（將資金調離表現欠佳的業務、減少成本及精簡架構）方面仍然進展理想。具體而言，董事會年內與管理團隊緊密合作，制訂計劃，加快亞洲業務、財富管理業務及集團新科技等主要增長領域的發展和投資。

未來10年提供最多1萬億美元資金 撐可持續發展融資投資

集團行政總裁祈耀年表示，集團去年10月宣布矢志於2050年成為淨零排放的銀行，支援客戶過渡至低碳經濟，並協助探索下一代的氣候解決方案。如果新冠病毒疫情足以對系統構成衝擊，則氣候危機的後果可能更加嚴重，影響也更深遠。因此集團加強對客戶的實際支援，共同建立蓬勃的低碳經濟，並集合集團業務各方面的力量，以達成目標。

祈耀年續指，集團於2020年2月概述的各項行動仍大致如期或提早進行。高級管理層經過更替並注入新動力，集團行政委員會約四分之三的成員在任僅一年或更短時間。業務比一年前更精簡，四項環球業務已改為三項，後勤部門亦已加強整合。成本大幅降低，2020年的營業支出總額削減逾10億美元。2022年底前削減風險加權資產總值最少1,000億美元的目標，現已實現過半。

祈表示，財富管理及個人銀行業務方面，集團矢志成為亞洲區內資產豐厚及極豐厚客戶，以及散居各地亞洲群體的首選銀行，同時投資於集團最具商機和規模最大的零售市場。工商金融業務方面，期望穩佔跨境貿易服務的全球領導地位，並成為領導業界的中型企業國際銀行服務提供者。環球銀行及資本市場業務方面，會把握機遇，因應流入和貫通整個亞洲區的貿易及資金流而進行投資，同時幫助環球客戶藉著滙豐的國際網絡連繋亞洲和中東市場。

集團計劃成為可持續融資業務的市場龍頭，未來10年向客戶提供7,500億至1萬億美元資金，以支持可持續發展融資和投資。

祈耀年認為，集團今年開局良好，對本年餘下時間的表現也審慎樂觀。集團仍積極應對新冠病毒帶來的起伏跌宕，並已作好準備，必要時採取進一步措施，管理所承受的經濟衝擊。去年充斥各地的地緣政治不明朗因素，至今仍然主導集團的經營環境，期望今年情況會緩和，但會時刻關注一旦局勢升溫，將對集團業務造成何種潛在影響。