快手正式成指科指成份股　股價仍瀉5%　專家歸納2大原因

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-23 22:10

中國短視頻公司快手 （1024） 今日正式納入恒生綜合指數、國指、科技指數，不過快手連跌4日，今日更大跌5.2%，報358元。獲納入指數理應為利好消息，為何快手仍要逆市下跌? 專家拆解2大原因。

原因1：好消息已Price in

信誠證券聯席董事張智威表示，快手為科網巨企，市場早在招股時已預計公司一上市便可獲快速納入指數之中，其股價急升早已反映納入指數之利好因素。現時事情已落實，便趁好消息出貨。

故此，即使是同樣獲快速納入指數的京東健康（6618），也不能複製其走勢，因快手股價比京東健康炒得更高。京東健康今收報115.4元，較上市價高63.5%，去年12月23日最高見198.5元，較上市價升1.8倍。而快手現時仍較上市價115元高逾2.1倍，而最高見417.8元，較上市價高2.6倍。

快手 （1024） 今日正式納入恒生綜合指數、國指、科技指數。（路透社）

原因2：資金在不同板塊輪動，由科技股轉炒傳統股

美債息上升，資金棄新從舊，張智威指出，近日資金轉投價殘的傳統股，如資源、內險等等，科技股則受壓。快手近日與一眾科技股一樣難逃捱沽一著。快手自高位417.8元回吐14.3%，收報358元，市值則降至1.49萬億元。

快手屬同股不同權公司，即使納入恒生綜合指數，但北水仍有待半年後才可參與交易，快手需上市達6個月，才達到納入港股通的基本要求。而快手在國指及科指的權重分別達5%及8%上限。