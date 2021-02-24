財政預算案｜中銀香港稱預算案兼顧短期挑戰及長期發展

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-24 20:16

財政司司長陳茂波已公布新一份財政預算案。中銀香港副董事長兼總裁孫煜認為，2021至2022年財政預算案兼顧短期挑戰及長期發展，在應對疫情挑戰、「穩經濟」、「紓民困」的同時，亦抓緊香港未來發展方向與新機遇，有助於高效推動香港經濟復甦，在新時代重拾增長動力。

孫煜指出，目前香港首先應加強疫情防控，儘快讓工商百業恢復正常運作。為此，預算案推出超過1,200億元的逆週期措施，為企業及市民紓困，包括預留資金為市民採購及接種疫苗、推出百分百擔保個人特惠貸款、向合資格市民發放5,000元消費券等，協助有需要人士暫度難關，促進釋放本地需求。雖然香港去年創下史上最大的財政赤字，但特區政府仍儘量為市民提供紓困支持，體現了其對民生訴求的重視。中銀香港將繼續全力支持及配合落實特區政府普惠民生的措施，通過簡便的流程協助有需要的市民在最短時間內獲得貸款，共度時艱。

此外，孫煜認為，預算案對金融服務業的支持亦有實質性的突破。金融業作為香港的優勢產業，是實體經濟的重要支撐。預算案提出至少三項重要的金融服務舉措，以進一步加強香港國際金融中心地位。其一，預算案指出要加快落實債券通的南向交易，並爭取在年內開通。這將進一步完善兩地資本市場的互聯互通，不僅有助於內地投資者拓寬投資渠道，亦可為香港金融業帶來新資金流入。其二，預算案加快發展綠色和可持續金融，計劃在未來五年發行1,755億港元的綠色債券，可推動更多機構利用香港市場為綠色項目融資，鞏固香港作為區內綠色和可持續

金融樞紐的地位。其三，預算案提出多項推動家族辦公室業務的措施、以及立法容許外地基金遷冊來港等，將促進香港資產及財務管理業的發展；與此同時，特區政府將資助在香港上市的REITS的本地專業服務開支的七成，鼓勵REITS市場發展，為投資者提供多元化並回報穩定的投資機會。

香港應利用其區位優勢以及「一國兩制」的制度優勢，加快融入國家發展大局，更好發揮其國際金融中心的角色。中銀香港將把握機遇，充分發揮自身優勢，為香港社會的繁榮穩定及經濟發展貢獻力量。