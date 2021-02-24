財政預算案｜數碼港向投資創業基金注資2億元　強化初創融資支援

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-24 23:00

財政司司長陳茂波於2021至22年度財政預算案，提出多項措施投放資源積極推動創新科技發展，數碼港表示歡迎。為進一步支援初創及科技企業發展，數碼港將全力配合政府，包括向「數碼港投資創業基金」注資2億元，強化數碼港創投對接平台的角色，並繼續推動數碼港擴建計劃，以拓展創科生態圈，促進香港創科及數碼經濟發展。

數碼港主席林家禮表示，過去一年在社會加速數碼轉型進程中，數碼科技在新經濟中扮演重要的角色，成為協助社會、企業及廣大市民適應新常態的關鍵。我樂見政府近年積極推動創科發展，並肯定數碼經濟的重要性。作為香港數碼科技旗艦及創科推手，數碼港一直全力配合，致力培育更多優質初創企業及人才、強化創科生態系統及促進行業發展。數碼港將繼續協助支援公共服務數碼化、推動金融科技應用，並強化數碼港對初創企業的融資支援，協助他們進一步拓展業務，以打造更蓬勃的創科生態系統。

數碼港一直致力打造蓬勃的創科生態圈，過去三年，數碼港的初創及科技公司社群，由1,000間增加60%至1,600 間，並聚焦金融科技、智慧生活、數碼娛樂及電競三大應用科技範疇發展。作為全港最大的金融科技大本營，數碼港將加強與金管局等金融及監管機構合作，推動創新金融服務產品的落實應用，並積極發展合規科技、網絡安全、法律科技等香港具有優勢的應用科技範疇。

為配合政府智慧城市及公共服務數碼化發展，數碼港亦於去年與資科辦數碼港合作推行「智方便沙盒先導計劃」，開放應用程式介面讓參與公司進行測試，並提供技術支援及協助政府收集業界的意見以優化「智方便」。數碼港將繼續積極推動「智方便」平台的應用，協助建立數碼基礎建設及推動智慧政府發展。

數碼科技是未來經濟發展重要動力，完善的創科基建能為產業提供更大的發展空間，數碼港將透過第五期擴建計劃，積極擴展創科空間和相關配套設施，以容納更多初創企業，推動行業發展；同時鞏固人才培育發展，以滿足香港創科發展的殷切人力資源需求，打造更蓬勃及多元化的創科生態圈，為香港長遠創科發展帶來裨益。