內地賣地新規「兩集中」　溫傑：減土地溢價　利好內房龍頭｜重溫

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-02-25 18:17

美股先跌後回升，道瓊斯指數一度升穿32000點關口，收市報31961點，升424點，升幅1.35%，創即市及收市新高。外圍股市造好，帶動港股走勢，恒指在競價時段報30174點，升455點，其後升幅擴大，收市報30074點，升355點。今日（25日）《香港01》，將與光大新鴻基財富管理策略師溫傑，分拆後市走勢。

有傳內地今年將改行住宅土地「集中供地」模式，全國22個重要城市賣地活動一年最多進行三次，而每次的時間間隔和土地數量要均衡分配。有指，青島市、天津及鄭州已發出相關通知。市場預期供地新規能降低地價及減少競爭，消息刺激內房板塊急升，多隻股份升幅逾一成以上。

內媒報道，中國多地宣布集中住宅土地供應，22個重點城市實現「兩集中」，即集中發佈出讓公告、集中組織出讓活動。溫傑在節目中表示，以往同地賣地政策較為混亂，各大發展商因擔心缺地發展而「搶貨」，形成地價高企，而今次政策新規明確規定全年土地出讓活動不超過三次，亦表明每次土地出讓的時間間隔和土地數量要均衡分配，令房企在資金分配上可以作出更好的部署，長遠可以減低一二線城市土地的溢價率，利好當地的龍頭房企。溫傑提醒，今日內房板塊已有較大升幅，建議投資者勿急於「追貨」，宜留意相關政策帶來的具體效益。

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