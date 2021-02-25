昭衍新藥（6127）暗盤部署　張智威籲160元買200元沽｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-25 13:58

昭衍新藥（6127）公布中籤結果，公開發售部份合共接獲53.9萬份申請，超額認購309倍，認購60手才穩中一手。其中，一手﹙100股﹚中籤率僅5%，意味約35.3萬人申請一手，僅約1.76萬人獲分貨。

經重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目增至1,559.7萬股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目約36%。

昭衍新藥一手﹙100股﹚中籤率僅5%。（招股結果文件）

國際配售超購26倍

國際配售方面，超額認購約26倍。重新分配後，國際發售部分最終數目為2,772.78萬股H股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份（於任何超額配股權獲行使前）的約64%。339名承配人獲分配發售股份，其中108名已獲分配五手或以下買賣單位的H股，合共獲分配國際發售項下28,600股發售股份。

10名基石投資者合共認購1,375.98萬股，佔是次全球發售股份的31.8%。根據首25大承配人認購，扣除10名基石投資者，首15大承配人獲分1,274.4萬股，平均每人獲分84.96萬股。另外，僅獲分28,600股的108名承配人，其餘206名承配人平均獲分5,900股，即約59手。

張智威認為，昭衍新藥中長線因素不俗，股價上望200元。（資料圖片）

信誠張智威看好中長線

信誠證券聯席董事張智威指，參考昭衍新藥A股的價格，目前大約142元，折合約170港元，他相信昭衍新藥暗盤升幅可達兩成，甚至再有一成溢價。

他坦言，昭衍新藥短線升幅或許不多，但中長線因素看好，始終行業處於爆發性堵長。他建議可中線持有，無貨者可於上市價一成升幅左右、約160元吸納，200元水平沽出。