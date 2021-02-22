攜程Ctrip回港上市　Q3已轉盈復甦　百度竟是最大股東｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-22 19:30

內地線上旅遊平台攜程（美：TCOM）傳在新春前已在港遞交第二上市申請，集資最少10億美元，並委任中金、高盛、摩根大通為其上市保薦團隊。

攜程於1999年創立，並於2003年在美國納斯達克上市，上市代號TCOM。據路透旗下IFR報道，攜程最快於今年上半年在港第二上市，集資額達10億美元，折合相當於78億港元。

攜程於1999年創立，並於2003年在美國納斯達克上市，上市代號TCOM。（資料圖片）

市值達1800億 2020年業績下月揭盅

攜程總市值超過230億美元，折合相當於逾1,800億港元。截至2019年12月底止，攜程全年收入達357億元（人民幣，下同），按年增長15%；全年經營利潤按年急增94%，至50億元，超出過去5年經營利潤的總和。

不過，受累於去年的新冠肺炎疫情影響，攜程2020年首季收入及盈利能力倒退，收入按年跌42%；更大幅盈轉虧，單季虧損近54億元。次季仍然未能轉盈，續虧損4.76億元。

受累於疫情影響，攜程2020年首兩季均錄得虧損。（資料圖片）

去年Q3成功轉盈 終止連續兩季虧損

結果在第三季攜程成功轉虧為盈，純利錄得15.8億元；收入更按季增長73%至約55億元。截至2020年9月底止，攜程住宿預訂收入錄得約25億元，按季增長98%；另一支柱業務交通票務收入約19億元，按季增長66%；旅遊套餐收入3.26億元，按季增長151%；公司差旅收入2.82億元，按季增長74%。

攜程2020年第四季及全年業績預計將於下月公布，而公司已經發布了春節旅遊消費數據。在「就地過年」的背景支持之下，各類主題的「酒店度假」增長趨勢明顯，包括溫泉、樂園、親子等，令本地門票訂單量較2019年春節增長超過300%。

永安旅遊早在2010年已經被攜程收購大部分股權，成為旗下的集團成員之一。（資料圖片）

業務範圍廣 包括港人熟知的永安旅遊

對於一眾港人而言，或許未必熟悉攜程，但也會聽過Skyscanner及Trip.com，甚至是永安旅遊。其中，Skyscanner是攜程的集團成員之一，是全球領先的旅遊搜索平台，提供對1,000多家航空公司上百萬條航線，以及汽車租賃和酒店的即時在線比較。

至於本港的老牌旅行社永安旅遊，早在2010年已經被攜程收購90%股權。永安旅遊成立於1964年，屬香港旅遊業界首屈一指的旅行社，路線遍布全球50個國家，每年服務客量超過40萬。

另一中概股百度屬攜程的最大股東之一。（資料圖片）

百度屬最大股東 持股逾一成

至於攜程的主要股東方面，目前最大型的機構股東為百度（美：BIDU），持有6,915萬股，持股比例達11.75%；至於騰訊（0700）的南非大股東Naspers亦持有攜程5.59%的股權。而貝萊德、富達、領航集團等均屬攜程網的股東。而個人股東方面，攜程董事會執行主席兼聯合創始人梁建章，以及副董事長、總裁兼聯合創始人範敏分別持有攜程的1.07%及1.77%。

攜程自去年底的33.7美元的水平，已經累漲最多21.7%，市值由1,500億港元的水平，升至1,800億元水平。

按照港交所的流程，企業回港第二上市可秘密遞表，意味攜程在通過聆訊前，無須在聯交所網站公布具體的上市資訊。