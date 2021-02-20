新股｜拆解甲乙組分貨機制　大戶銀彈策略失靈　一手黨反最有利？

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-20 12:00

踏入2021年初，港股衝上3萬點樓上，新股市場亦熱哄哄，單是快手（1024）及諾輝健康（6606），已創下不少紀錄或現象，如逾百萬名投資者申請認購、大戶僅分貨一手等，更傳出港交所要求券商提交諾輝健康中籤客戶資料，以了解是否有客戶重複申請。

有會計師行預計今年將迎來約150隻新股上市，當中不乏熱爆焦點，如字節跳動、京東物流、嗶哩嗶哩、奈雪的茶等。假如新股熱潮持續，「一股難求」的現象勢再重演。在此情況下，專家認為「一手黨」可能成為最大贏家，而大手孖展客或需變陣，皆因「銀彈」策略隨時失靈，導致賺價蝕息。

踏入2021年後不足兩個月，本港新股市場已經出現兩次百萬人申購新股，包括是快手及諾輝健康，分別錄得142.2萬及106.3萬份認購。其中，諾輝健康的招股結果可謂震驚市場，一手中籤率極低之餘，即使登上「乙組」的大戶亦未能穩中一手。

隨著愈來愈多焦點新股在港上市，包括字節跳動、京東物流、奈雪的茶等，還有不少中概股第二上市，如百度、嗶哩嗶哩、騰訊音樂、愛奇藝、拼多多。從集資規模不足20億港元的諾輝健康可見，日後參與新股活動的人可能動輒超過百萬人，能夠預視未來一手市場競爭更激烈。

新股狂熱之下，諾輝健康接獲106萬份認購申請，其中有56.48萬「一手黨」。（資料圖片）

諾輝健康乙組也「一手難求」 公平原則所致

諾輝健康連乙組客都未能穩中一手，到底是怎樣的一回事？香港認購新股機制分為甲、乙組機制，認購額低於500萬元為甲組，相反多於500萬元為乙組。一般而言，在港公開發售的新股之中，會以各50%比例分貨予甲乙兩組。

以諾輝健康為例，甲乙組分別獲分1,914.95萬股。甲組合共錄得100.1萬人認購，總認購股數為58.15億股。最終成功申請人數為38,299人，整體中籤率為3.8%；而分配比率為0.3%。

＞＞＞諾輝健康甲乙組分配結果＜＜＜

甲組頭、即認購500股的「一手黨」，合共錄得56.48萬名申請人，其中的11,298名獲得一手，分配比率及一手中籤率同為2%。至於認購2手﹙1,000股﹚的分配比率為1.1%，而獲得一手的機率則升至2.2%。一般而言，申請愈多股份數目，獲配股份佔申請認購股份的百分比隨之遞減，但獲發一手的中籤率則會愈高。

正如上述所指甲乙組各分50%股份，即使甲組申請者眾，亦未至於影響乙組的分配結果。可是今次諾輝健康的乙組申請人，竟未能全數穩中一手，原因是甲乙組各分50%股份後，須按公平原則分配予申請人，而諾輝健康的乙組申請認購股份數目高達258.44億股，可分配的股份數目同為1,914.95萬股，平均分配比率只有0.07%，但中籤率則較甲組大升。

結果，乙組整體獲發一手的中籤率為61.8%，認購200萬股或4,000手也只能穩中一手。

去年12月上市的Vesync（2148），在新股配發採用「橫線分配」，令到大手認購的申請人獲分較多股份。（資料圖片）

分配比率由保薦人上市公司釐訂 近期罕見採「橫線分配」

上述提到一般申請愈多股份數目，分配比率便會愈低。之不過亦有例外的情況，由於《上市規則》僅列明「必須採用公平的分配基準」，股份會按照保薦人與上市公司所定的分配基準配發予成功認購的申請人，並沒有明確規定如何釐訂分配比例。

其中，去年12月底上市的內地小型家電製造商Vesync（2148），便採用「橫線分配」的劃一比例分配，甲乙組配發比率分別劃一為1.54%和0.66%，情況罕見。這樣的分配手法，變相導致認購愈多股份的申請人，獲分配的股數愈多，反之人數較多的「一手黨」卻較難中籤，令貨源更容易歸邊。

Vesync的「橫線分配」結果

由於分配比例由保薦人與上市公司釐訂，故此申請人無法得知到底甲組尾抑或乙組頭的中獎機會較大。以Vesync為例，由於採用「橫線分配」，故甲組尾的分配比率有1.54%，相反乙組頭只有0.66%。至於諾輝健康的乙組頭，雖然罕有地無法穩中一手，不過相比於甲組尾的0.1%分配比率，乙組頭依然有較高的0.12%分配比率。由此可見，登上乙組並非一定能夠獲分更多股份。

坊間券商提供新股孖展利率由2.98%至3.98%不等，而且額度有限。（資料圖片）

孖展登上乙組頭 要注意利息成本

不過考慮到一般新股不會採用「橫線分配」，乙組能夠獲配發更多股份的機會相對較大，有不少散戶避免在甲組激烈競爭，會選擇孖展融資，將認購額提高至500萬元以上。但要注意，孖展認購最重要的考慮因素是利息成本。坊間券商孖展利率由2.98%至3.98%不等，而且額度有限。

假設認購諾輝健康的乙組頭申請人，孖展借入九成約480萬元，以2.98厘計算，7日息達2,700元。這意味是次認購20萬股的乙組頭申請人之中，已有約1.6萬人要「白蝕」7日孖展利息。更誇張的是，認購383萬股、涉資1.03億元的「頂頭槌飛」，760名申請人全數獲分一手，另只有82名獲分多一手。假如同樣以九成孖展2.98厘計算，7日息超過5.3萬元。

快手科技上市後累升2.6倍，一手料賺逾3萬元。（網上圖片）

快手諾輝升幅勁寧付孖展息博中一手

不過，以快手及諾輝健康為例，上市後升幅驚人，其中快手上市後高見417.8元，較招股價115元高出2.6倍；諾輝健康更是首日升幅最高達2.2倍。新股的瘋狂難免讓投資者「心癢癢」，寧願付上蝕息的風險亦要賭一把。

事實上，本地傳統銀行亦為個別新股提供孖展融資，而利率亦相對券商更加優惠。以快手為例，滙豐向每名客戶提高最高1億元的新股認購孖展額度，認購金額高於300萬元，年利率低至0.8%；300萬元或以下的年息為1%。

按此推算，1億元的孖展貸款，以券商借出2.98厘計算，7日息達5.7萬元；若以銀行提供的0.8%孖展利率計算，7日息僅15,342元；兩者相差超過4萬元。不過，投資者須注意，有別於部分券商，經銀行認購新股是無法在暗盤市場交易。這意味當暗盤價達到某高位時，經銀行認購的客戶亦無法沽出，只能待翌日首掛才能開始交易。

近期傳統銀行為個別新股提供孖展融資認購服務，其中滙豐為快手科技孖展認購提供年利率低至0.8%的優惠。（資料圖片）

一手定孖展？ 熱抽新股「一手黨」佔優

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，愈熾熱的新股，愈是「一手黨」佔優，又認為「頂頭槌飛」只能獲分一兩手是十分離譜，「分一兩手大戶都無癮啦」。若然投資者是希望透過孖展認購新股，林嘉麒認為近期傳統銀行都以較優惠的利率吸引客戶認購新股，故他相信大額認購者可選擇銀行的服務，降低利息成本。

大華繼顯（香港）策略師葉國邦則指出，券商與銀行的客源不同，雖然銀行提供的利率比較優惠，但銀行與券商提供的服務不同，「百貨應百客」，他相信並不會因為銀行有較低的融資利率便會令客戶一窩蜂踴至。

雷蛇在2017年上市後，短期內已失守招股價，結果至今仍未收復失地。（資料圖片）

新股熱潮未完結 借鑒雷蛇易鑫判斷熱潮告終

對於百萬人抽新股會否成為新常態，林嘉麒認為，這個熱潮能否延續，很視乎新股市場的表現。他形容情況是「雞與雞蛋」，當投資者認購快手後獲利，便轉移認購諾輝健康；從諾輝健康獲利離場，便會再認購下一隻新股，直至出現「潛水」、高開低走的情況。過去的經驗是眾安在綫 ﹙6060﹚、閱文集團（0772）相繼上市後，尾隨的雷蛇（1337）、易鑫（2858）無力炒上，便是一個新股熱潮的完結。

葉國邦則相信，百萬人認購未必成為新常態，最主要視乎本身上市新股的質素，以及其業務的稀缺性，投資者亦非盲目認購新股。不過，他認為新股熱潮不會太快完結，日後會有更多大型、知名、具稀缺性的企業在港上市。

百度傳已啟動回港上市的計劃。（資料圖片）

「第二上市」難飆一兩倍 林嘉麒：無須過於進取

對於未來有更多中概股回歸香港第二上市，林嘉麒則建議投資者無須過於進取認購，始終第二上市的新股在美國交易所已經「有價有市」，不可能像一般新股單日暴漲一兩倍。他認為中概股回歸的新股認購，大多數是賺取招股期與掛牌時的差價，若然投資者擁美股戶口，更可直接買賣已上市的股份，無須待第二上市的新股認購。

葉國邦則指，中概股回歸須看該股的規模及知名度，假如其定價存在一定折讓空間，投資者亦不妨認購第二上市的股份，以賺取上市後的差價。