新濠旗下新濠博亞上季經調整物業EBITDA為5340萬美元　按年跌87%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-25 23:22

新濠國際（0200）旗下新濠博亞娛樂公布截至去年12月底止第4季業績，期內經調整物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為5,340萬元（美元‧下同），按年跌86.7%。

公司又指出，期內應佔淨虧損為1.997億元，2019年第四季則錄6,810萬元應佔淨收入；營運虧損為1.448億元，2019年錄1.734億元營運收入。

公司表示受到新冠肺炎疫情影響，導致入境旅客數目大減，導致整體博彩及非博彩業務放緩，期內錄5.3億元總營運收益。

新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍指出，疫情引發旅遊限制措施對公司營運及財務帶來重大影響，惟旗下優度假村業務在去年第四季已適度回穩。

他又指出在疫情下公司仍積極推進全球拓展計劃，其中位於澳門的新濠影匯正在進行擴建工程，完成後會新增900間客戶及套房﹑大型室內及室外水上樂園等設施。歐洲方面，則正在發展City of Dream Mediterranean，該項目擁有500間客戶及1萬平方米會議展覽設施等。

何猷龍又指出，仍有決心在日本設立世界首屈一指的度假村。日本牌照競逐因疫情關係而推遲，且過程複雜，但部份地區已重新啟動提案請求程序，重新推進牌照競逐進程。在評估前景前，會繼續保持耐心，確保新濠抓緊合適發展機遇，以公司核心優勢創造強大價值。