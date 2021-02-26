新創建中期應佔經營溢利33.4億元　增46％　中期息29仙

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-28 10:14

新創建（0659）公布截至去年12月底止中期業績，核心業務應佔溢利為23.2億元，增13％，應佔經營溢利33.36億元，增46％；應佔股東溢利為6.118億元，按年跌59.6%。派中期息29仙。

公司指出期內收入為142.32億元，按年增加26.1%。

公司指出，期內來自道路業務應佔經營溢利為10.61億元，按年增加12%，航空業務帶來2.71億元應佔經營溢利，按年增加1%，建築業務應佔經營溢利貢獻5.27億元，按年跌21%，保險業務應佔溢利貢獻為4.62億元，按年增加188%。

新創建又指出，期內年度保費等值增加49%，毛保費收入為49.352元，年度化保費等值下跌13%至9.319億元，新業務價值增加2.355億元，新業務價值利潤率為25%。

新創建指出，雖然富通保險內地旅客業務受到短暫影響，但是對保險業務長遠增長仍舊不變。同時與新世界集團進一步合作，提升未來增長潛力，如與仁山優社安養專務建立策略夥伴關係，為熟齡客戶提供康健護理服務。

新創建行政總裁馬紹祥稱，集團未來會繼續留意合適的現代物流及道路交通項目。（高仲明攝）

未來投資集中公路及物流

新創建行政總裁馬紹祥在業績發布會上表示，集團會持續檢視非核心資產，將出售所得的資金投放於高增長、高回報的項目。他透露集團新投資的三條公路項目都取得不俗的回報，未來會繼續留意合適的現代物流及道路交通項目。

執行董事何智恒指，集團在現代物流方面佈局較多，過去半年已投資新型物流平台、創新物流技術等，未來會密切關注物流冷鏈、電商物流等，尋求優質的物流及道路項目，為股東帶來更多回報。

至於富通保險計劃申請內地保險牌照，他稱已完成文件工作，準備向銀保監提出申請，會密切留意申請進展，希望盡快取得牌照，以便在內地業務中心推廣保險業務。他表示，內地保險市場廣闊，發展潛力十分吸引。