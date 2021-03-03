科技園投資總監：今年全球初創市場投資額略升　醫藥項目易獲垂青

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-03 08:00

隨著本港開展疫苗接種計劃，經濟可望有起色，初創市場氣氛可以好轉。科技園投資總監黃賢敏表示今年全球及亞洲初創市場的投資金額較去年略多，投資者傾向尋找優質投資項目，一筆過投資較大「銀碼」，使投資項目數量下降。當中較多投資者垂青網購、生物科技，快速檢測、藥物、醫療系統等項目。「疫情下投資者冇停落黎，我哋透過視像會議開會，唔洗面對面傾，時間上好易夾，仲傾得快左！」

被問及會否憂慮移民潮導致人才流失，黃賢敏說去年科學園提供了1,100多個職位，吸引了6萬個來自100個不同國家或地區的求職者應徵，雖然最終只聘請到100多人，但這反映了許多人才看好香港的前景，未來科技園會繼續做工作配對，努力提高配對成功率。

科技園創投基金近期獲政府注資3.5億元，基金總額將擴大至6億元。黃賢敏認為增資後，基金將有較大靈活度，涵蓋範圍由A輪擴大至B輪或後期的融資，可以投資至不同成熟程度的初創公司，最近科技園就投資了醫療機械人公司Precision Robotics（普銳醫療），該公司研發的醫療機械人手臂能應用在多種手術，未來本港人口老化問題將會日益嚴重，相信此類產品具有很大的商業化潛力。科技園除了會為該公司提供實驗室和場景等設施外，也會介紹合作夥伴及尋找投資者注資。

普銳醫療所研發的手術機械臂可以應用在單孔及無孔手術，能用來做肺部、消化系統、泌尿、婦產等疾病的手術。若是無孔手術，病人只需要麻醉，做完手術後，甚至可以同日或隔日出院。普銳醫療總監兼創辦人楊廣中介紹時指出，手術機械人過去數年在臨床應用上愈來愈明顯，有助及早發現疾病徵兆，並能用來做微創手術，公司的手術機械臂較市面同類產品更小、更靈巧和更智能，成本也會較為相宜。目前普銳醫療的手術機械臂已經在動物實驗和臨床實驗階段，期望在今年上半年完成人體臨床實驗，下半年正式開始下一輪融資。

他續道公司現階段在香港及倫敦做研發工作，以及小批量的製造工序，未來將考慮在科技園及大灣區作量產。「我非常看好大灣區，香港可提供到專業服務，人才具備廣闊國際視野，香港政府亦十分支持創新科技發展！」

醫療器械市場前景巨大，根據會計師事務所德勤3月1日發表的白皮書顯示，中國醫療器械市場在2020年的規模預計為8,000億元（人民幣，下同），較2015年的3,080億元增加超過一倍。自2015年以來，該行業的年均增長率保持在20%左右，於近幾年的增速一直超越GDP的增速。