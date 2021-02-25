科學園下月辦網上職業博覽　逾240科技企業提供約1,500職位

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-25 19:06

疫情重創經濟，最新一期失業率升至7%。香港科技園公司將於3月18至24日，舉辦網上職業博覽，逾240間科技企業將提供約1,500空缺，包括研發和科技、市場營銷及業務發展相關職位，活動費用全免。

科技園表示，「香港科學園網上職業博覽2021」為本港創新及科技界，最大型網上招聘會，是次博覽吸引逾240間科技企業參與，提供約1,500個職位。除了研發、科技相關職位外，亦吸納市場營銷、業務發展等人才，其中熱門範疇包括人工智能及機械人技術、生物醫療技術、金融科技，以及數據及智慧城市等。

香港科技園公司將於3月18至24日，舉辦網上職業博覽。（資料圖片）

參與活動的招聘企業設置虛擬展覽攤位，列出與職位空缺相關資訊，亦設有即時聊天工具、網絡廣播及演示等，求職者可透過平台遙距提交簡歷，進行即時面試。



香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「在博覽期間，求職者可了解在職場所需的個人特質，共同創造未來，以及如何為投身正蓬勃發展的創科行業作好準備。科技園公司一直專注培育人才及打造頂尖的創科生態圈，以鞏固香港作為國際創科樞紐的地位。去年，進駐香港科學園的創科企業數目增加了13%，足以證明了香港的市場韌性和發展機遇。」