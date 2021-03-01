美債息回落　騰訊、美團急反彈　科技股可翻生？｜財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-01 20:52

上周股債雙殺，美國國債和股市齊跌，科技股更慘被捱沽，今日美債息回落，科技股又會否起死回生?

上周債息一度突破1.6厘，恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，債息上升擁有基本因素支持，大宗商品價格走高，銅價創9年高等，令市場對通脹預期升溫。他認為，「聯儲局不排除是想借助美長債息上升，從而將近期熾熱股市降溫，以避免股市泡沫過大。同時，又向市場表達寬鬆的貨幣政策，以維持經濟復甦。」

他再指，如果要長債息回落，做法十分簡單，只要聯儲局願意將購買長年期的債券，便可壓低長債息了。至於科技股方面，科技股回調是因為債息上升，令其股息差下降，「我預計美股短期仍有回調壓力，但也只是回調，錢仍在美國之中。」

溫灼培表示，要留意明日﹙2日﹚公布的歐洲通脹情況，歐洲地區的通脹率由去年12月的-0.3%，回升至1月的0.9%，如果明日歐洲的通脹率大升，美國通脹也理應上升。

美國聯儲局延續放水，主席鮑威爾重申會一直維持寬鬆的貨幣政策，包括每月1,200億美元購債金額不變直至就業市場改善，而堪薩斯城及亞特蘭大的兩位地區聯儲銀行行長則指，該局無需對現時美債息的大幅飆升作任何干預行動，通脹亦不太可能在近期構成問題。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，聯儲局不排除是想借助美長債息上升，從而將近期熾熱股市降溫，以避免股市泡沫過大。同時，又向市場表達寬鬆的貨幣政策，以維持經濟復甦。（張浩維攝）

債息抽升 或因投資者推低債價平淡倉

另一邊廂，債息上升，或有技術原因。《彭博》引述NatWest市場策略師Blake Gwinn說，上周債券並非被有序沽出，看似是有更多技術因素，不像是有任何明顯持續的基本因素，或再通脹消息推動。

據《彭博》統計，上周四各年期的美國國債期貨未平倉合約，以10年期國債計算減少相當500億美元（約3,900億港元），債息觸及1.5厘後突然急速抽升，反映交易是因觸發止蝕而平倉。同時反映市場流動性的國債掉期期權波動率升至1年的高位，市場流動性縮減更加深債價下跌而推升債息，導致10年債息突然抽上至1.6厘之上。

上周四（2月25日）美債大跌後，上周五（2月26日）便被投資者重新買入長年期的債券。通脹債券指數（美：TIPS）和iShare安碩20年期以上美國國債（美：TLT）ETF上周五錄得大成交上升，分別升1.2%和3.3%，兩者收市價亦均已回補上周四的跌幅。這或意味投資者回補長債淡倉後，便反手買回長債。

上周債息抽升，或因投資者推低債價平淡倉所致。（視覺中國）

科技股需時整固 料有反彈無升幅

美債息現回落至1.4厘水平。美國納指上周五回穩收升0.5%，在亞洲時段納指再度回升約1.5%，帶動本港今日科技股上升，騰訊（0700）升5.2%，美團（3690）升7.9%，京東（9618）升4%。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受訪問時表示，上周美債息抽升令股市受壓，目前美債息由1.6厘降回1.4厘，意味沽空美債的投資者進行平倉和重回債市，預料債息料在1.4厘水平橫行，恒指則宜守50天線，即約28648點水平，這視乎大價股如騰訊、美團、港交所（0388）等能否回穩。

「科技股早前升幅太多，但現時最多都是有反彈無升幅，料仍要一段時間調整和整固。」關焯照續指，後市要留意業績期、中國兩會、疫情變化等因素，並認為舊經濟股相對較為安全，特別可吼擁有復甦概念和高息且有少少增長的股份，如中電（0002）、粵海（0270）等。