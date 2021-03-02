MPF｜銀聯：睇好亞洲中國日本股市　債券基金難重演去年10%回報

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-02 19:58

美國10年期國債孳息率上月底飆至逾1.61厘，本月初雖回落至1.4厘，仍比年初多四成。BCT銀聯集團首席業務總監李德麟表示，相信孳息率會持續波動，今年內仍有可能重上1.6厘水平，但債息在疫前水平並不低，他相信隨着經濟發展、量化寬鬆，息口重上較高水平亦屬正常。相對於亞洲市場基金，對美股基金今年投資的比重評為中性，因美元料續疲弱，美股估值已過高，相關基金表現能否與去年般好則有保留，惟應有平穩增長。

去年強積金債券基金整體回報達10%，BCT銀聯集團董事總經理劉嘉時形容該類基金表現非常好，過往表現一般僅4%至5%回報。李德麟指，暫未可預見該類基金今年會如去年般達到10%回報，相信應回復單位數水平。

劉嘉時（左）指債券基金去年表現非常好。李德麟（右）相信今年該類基金重演10%回報。（黃寶瑩攝）

李德麟又表示，睇好今年中國、亞洲及日本股市，亞洲疫情控制較佳，復甦進展有望領先歐美市場，而美元弱勢對新興市場資產表現亦將產生正向刺激作用。另外，各國政府及央行出台的支持政策持續，利好風險資產，但相較於政府債券，信貸更獲看好。

至於股票印花稅提高會否拖累強積金表現，BCT銀聯集團董事總經理劉嘉時表示，市場會消化有關消息，不相信最終會拖累強積金表現，認為影響是心理因素較大。積金局或今年內發出ESG投資指引，劉嘉時認為，普羅大眾對ESG認識未深，現不會要求基金經理一定要選擇一隻ESG基金，她認為需要先進行多些投資者教育。

劉嘉時亦指，eMPF將處理強積金計劃行政工作，相信最終可致逐步減費，但過程需時，期間保薦人及受託人仍擔當很多重要角色包括推行數碼化，促成用戶使用eMPF平台，過渡初時成本或會增加，但不會加價。