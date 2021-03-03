朝雲集團6601比藍月亮更抵買？　專家料掛牌後或會潛水｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-03 13:28

朝雲集團（6601）上周五開始招股，今日截止認購。綜合各大券商數據，孖展額錄得203億元，較公開集資3.07億元，超額認購逾65倍。雖然認購反應不及早期一些熱炒新股，不過已經是同期招股之中較熱的一家。

作為內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團，集團產品涵蓋家居護理、個人護理和寵物護理等。集團於2015年至2019年間五年間，按零售額計在中國家居護理行業本土公司中位列第三，並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四。

朝雲集團的產品類別，與另一上市公司藍月亮（6993）相類似，市場亦傾向將兩者相比。截至3月2日，藍月亮市值約900億元，動態市盈率達78倍，至於朝雲集團的歷史市盈率（約47至55倍）。

港股近日市況波動，料對新股亦有一定影響。（資料圖片）

林嘉麒：市場難承受超高估值

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，朝雲集團及藍月亮均有其品牌效應，兩者市佔率不俗。不過，林嘉麒認為近日市況不佳，市場開始無法承受超高估值，故認為朝雲集團未必有好表現。

林嘉麒點出，假如暗盤或上市首日表現欠佳，認購新股的散戶多數以短線為主，「唔得就沽」，變相朝雲集團上市後潛水可能性增加。他更認為，假如朝雲集團上市表現差，有機會將行業的估值拉低，變相藍月亮亦要有所調整。

中金亦對藍月亮首次給予跑嬴行業評級，目標價20元。（官方網頁）

中金指朝雲收入單一化

承銷商之一的中金發表報告指出，朝雲集團收入來源較為單一化，由2017年至2020年首9個月，收入超過6成主要來自殺蟲驅蚊，又認為該產品的需求下降或公司未能升級殺蟲驅蚊產品組合，可能會對公司的收益產生負面影響。

中金又指，預測2021年朝雲集團未來市盈率為36.2至47.5倍，2021年行業平均市盈率為31.3倍，朝雲集團市盈率處於行業中間水平，當中藍月亮的2021年預測市盈率分別為45.9倍。

另外，中金亦對藍月亮首次給予跑嬴行業評級，目標價20元。該行看好藍月亮的核心競爭優勢和廣闊成長空間；後續成長動力清晰，包括品類擴張、管道拓展、運營提效；以及潛在催化劑，例如爆款產品打造、並購整合、納入港股通。中金預計藍月亮2020年至2022年每股盈利分別為0.23/0.38/0.46港元，年複合增長率為42.6%

基投缺席朝雲IPO 損散戶信心

獨立股評人聶振邦則認為，朝雲集團是次發行3.3億股，但當中並無基石投資者認購，反映其過往業績無法對機構給予信心，或多或少會令散戶卻步。另外，他留意到是次朝雲集團招股只有兩名保薦人，較過往的熱炒新股為少。