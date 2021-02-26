四新股同日招股　朝雲勢成焦點　聶Sir點名呢隻黑馬｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-26 17:29

大市氣氛轉差，新股市場突然變得熱鬧，今日4隻新股同日開始招股，分別是朝雲集團（6601）、廣聯工程（1413）、久久王（1927），以及森松國際（2155）。

其中，作為內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團，屬四隻新股之中名氣最大。集團產品涵蓋家居護理、個人護理和寵物護理等。集團於2015年至2019年間五年間，按零售額計在中國家居護理行業本土公司中位列第三，並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四。

內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團，是次全球發售並無基石投資者認購。（朝雲集團網頁）

基投「缺席」朝雲招股 料藍月亮拖累招股表現

獨立股評人聶振邦認為，朝雲集團絕對是云云新股之中的焦點所在。不過，同業半新股藍月亮（6993）近期股價表現一般，相信會對朝雲集團的認購反應有一定影響。

聶振邦指出，朝雲集團是次發行3.3億股，但當中並無基石投資者認購，反映其過往業績無法對機構給予信心，或多或少會令散戶卻步。另外，他留意到是次朝雲集團招股只有兩名保薦人，較過往的熱炒新股為少。

他建議，若果散戶有意參與朝雲集團的新股認購，比較適合用現金認購，而孖展認購「損手」風險較大。聶振邦認為，雖然朝雲集團的2019歷史市盈率（約47至55倍）低於藍月亮（約80倍），但行業增長比較緩慢，他認為與其朝雲集團追上藍月亮，更大可能是藍月亮估值將會進一步下調，料市盈率或降至60倍水平。

森松國際主要從事壓力設備製造及綜合壓力設備解決方案。（招股文件）

森松國際基本面、招股規模雙勝

至於同樣發行2.5億股的廣聯工程及森松國際，聶振邦特別提到，4隻新股之中，只有森松國際獲基石投資者認購，「某程度上係好少少」。不過，參考過往一些熱抽新股，基石投資者的認購佔比高達4成至5成，而是次即使以下限定價，森松國際的基石投資者認購最多佔全球發售的35%，比例較熱門新股為低。

森松國際主要從事壓力設備製造及綜合壓力設備解決方案，提供傳統壓力設備、模塊化壓力設備及與壓力設備相關的增值服務。聶振邦認為，從基本面及招股規模方面，森松國際能夠看高一線。公司於2018年的經營溢利錄得1.1億元；而2020年首9個月已經錄得2.2億元，反映集團在近兩年的盈利增長不俗。故此，他認為即使該股上市初期未能錄大幅升幅，仍然多隻新股之中比較「穩陣」的一隻。

久久王是內地的甜食產品製造商。（招股文件）

久久王招股規模細 具炒作空間

至於久久王則屬於聶振邦的「黑馬」之選。久久王是內地的甜食產品製造商，主要生產及銷售甜食產品，包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。

聶振邦從招股規模拆解，該股全球發售僅1.98億股，屬於較細型的招股規模，相對具有炒作空間。另外，久久王資產淨值達2.4億元，但上市市值只有5億多元。聶振邦認為，一般主板上市公司「殼價」已經價值5億元，若然以「殼價」加上資產淨值，以及上市集資所得資金，相信公司至少價值8億元以上。故此，他估計久久王上市後可升至1元水平，較招股價有三成升幅。