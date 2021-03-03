財經評論│港股發力升近500點　北水轉變口味你要知

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-03 13:07

A股進入兩會行情，帶動恒指升近500點，跑贏亞洲其他市場。恒指午市收報升491點或1.7%，報29587點，成交949億元，力守50天線（約處28759點）。

美股市場未穩，港股今日升勢由A股撑起，至中午收市，上證升1.3%，報3555點，深證升0.7%，創業板指升0.6%，滬深兩市午市成交合共5,129億元人民幣。

信誠證券聯席董事張智威認為，港股目前仍未見底，但再下跌空間不大，「如再因債息上升而觸發股市下跌，料恒指可守28200點水平，最多也應只是跌至這水平，並不會發生股災，更不會跌至26000、27000水平。」

北水重臨 午市淨買入13億元

農曆新年後，北水熱情減退，由年初的逾100億元淨流入，縮減至100億元以下，上周更今年首周錄得淨流出。

不過，隨着市場消化債息抽升和港府上周上調股票印花稅利淡消息，北水今日重新淨流入港股，據Wind數據顯示，北水今日重新淨買入港股約13.6億元，開始回補昨淨流走18.2億元的金額。

北水近期主要沽出科技股，曾是北水愛股的美團（3690）最為受害，最近7日北水淨沽出94.6億元，小米淨流走31.8億元，騰訊（0700）淨沽出21億元。

（截至中午，北水今日重新淨買入港股約13.6億元。資料來源：Wind）

北水口味轉變 投向傳統股

相反，北水大買傳統股，最近7日北水淨買入中移動（0941）約59.6億元，淨買入國美（0493）9.8億元，銀娛（0027）和平保（2318）淨流入分別達8.9億元和4.9億元，可見北水投資風格也在轉變。

今日濠賭及中資金融股發力，張智威接受訪問時表示，今時的北水取態已轉變，「早前北水喪炒ATMX，現時明顯炒返傳統股，如中資金融股、鋼鐵股等等。」

中資金融股發力上，內銀股工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）分別升4.4%、3.8%和2.6%，招行（3968）更大升6.8%，郵儲行（1658）升5%，內險股中人壽（2628）升3%，平保升2.8%，中國太平（0966）升6.1%，創逾1年高，中太保（2601）升4.3%。

鋼鐵股表現搶鏡，馬鋼（0323）升9.8%，鞍鋼（0347）升13.2%，中國東方集團（0581）大升17%。