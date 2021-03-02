恒指改革｜騰訊友邦逾13億美元被動資金流出　精選15隻潛在染藍股

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-02 19:25

恒生指數公司昨日（1日）公布恒生指數諮詢改革結果，原本建議增加成份股數目至80隻，最終數目將上調至100隻；以及權重上限一律劃分至8%。市場對此改革反應普遍正面，雖然未來市況或會更波動，但長遠卻可以吸引更多資金來港。藍籌股數目將會於2022年6月上調至80隻，《香港01》精選了部份有機會染藍的藍籌新貴。

今次最大的改革除了是增加藍籌股數目，還有將個股上限權重劃一至8%。以現時恒指權重來看，只有騰訊（0700）及友邦（1299）權重超過8%，料在改革出台後，首當其衝受基金沽貨。摩通根據恒指公司的模擬情況，預計騰訊及友邦分別會有6.87億元（美元‧下同）及6.57億元被動資金掟貨；至於另一隻重磅股滙豐控股（0005）亦會有5.48億元流出。

兩大重磅股有13億元資金流出

值得留意的是，原本受制於同股不同權股份權重上限5%「緊箍咒」的美團（3690）反而受惠。摩通預計，未來被動資金將會有10.3億元流入美團。此外，縮短上市歷史則會有助第二上市的新股快速納入恒指，一眾半新股之中，摩通料快手（1024）將會直接受惠，吸引10.21億元買盤。

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒指，被動資金會分階段流出騰訊及友邦等重磅股，故實際影響未必如想像中大。（張浩維攝）

林嘉麒：未來市況會更波動

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，雖然會有部份被動資金流出騰訊及友邦等重磅股，但認為會分階段進行，故實際影響未必如想像中大。「基本面沒有改變之下，前景仍然樂觀，會有其他主動基金接貨補位」。反而他認為「新恒指」在納入更多新經濟股份後，估值上升令市況更波動，因現時市場開始擔心新經濟股估值過高的問題。

豐盛金融集團資產管理董事黃國英認為，「新恒指」未來上升的機會比之前大。（資料圖片）

黃國英：新恒指「攻擊力」大升

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，恒指改革後「攻擊力」大升，料吸引更多資金買入成份股。「恒指之前十年都唔識郁，一直在22,000點至26,000點，三萬點都冇，買咁多年只賺息。」他指，面對市場上主動基金的挑戰，提升恒指估值是必要的。「有增展潛力的點會平，平嘢又點會大升。」他認為「新恒指」未來上升的機會比之前大。他直言在明年年中新增至80隻「有啲急」，不過對投資者來說是一個機會，買入一些潛在藍籌新貴博染藍。

《香港01》根據恒指公司最新的7大選股行業，精選了一些潛在藍籌新貴。除了比亞迪（1211）及快手這兩隻熱門股外，按行業計，恒指改革後，醫療保健、非必需及必需消費行業將會分別新增7隻及9隻，佔了新增的成份股逾六成。在醫療保健行業之中，潛在新貴包括平安好醫生（1833）、京東健康（6618）、信達生物（1801）、再鼎醫藥（9688）、翰森製藥（3692）、百濟神州（6160）。而在消費行業之中，潛在新貴包括京東（9618）、比亞迪（1211）、潤啤（0291）、泡泡瑪特（9992）、思摩爾（6969）、農夫山泉（9633）、中國飛鶴（6186）、藍月亮（6993）、新東方（9901）。