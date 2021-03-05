德銀調查﹕美國政府向國民派錢　或觸發300億美元新資金流入股市

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-05 21:05

今年1月時美國股市散戶挑機構大戶空倉事件。散戶能作出此行動，既與散戶們能在網上討論區有強大的組織能力。另有意見認為，與去年美國政府因應疫情，向國民派錢為他們入市帶來彈藥。散戶在今年內，會否在繼續保持入市積極性？便要視乎政府何事再向國民派錢。德銀最新的調整的發現，當地投資者有意收到政府資助後便入市，而且年紀愈輕，動用資金入市比例愈高。

美國參議院即將表決的1.9萬億美元紓困方案，在上述方案當中包括向民眾發總數約4,050億美元的支票金額，約每人可獲1,400美元現金支票。

外媒引述投行德銀早前調查，發現部分美國民眾收到支票後，將加大投資股票市場，或令約300億美元（約2,328.2億港元）流入美股市場，加速近月美股市場資金流入。

調查以年齡分類，18至24歲的年輕投資者平均擬將4成款項投放於股票市場中，35至54歲的投資者平均擬將37%款項用於買股票。55歲或以上人士則相對保守，平均只打算花16%。

德銀策略師Jim Reid估計，紓困方案共向民眾發放約4,050億美元的支票，當中或有約1,500億美元會流入股票市場。不過，若以持有帳戶的比例為20%計算，最後或只約有300億美元可流入到股票市場。