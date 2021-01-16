拜登推1.9萬億紓困方案　團結美國要從經濟改革做起

尚餘美國總統交接尚餘不及一周，候任總統拜登不待宣誓已率先宣佈總值1.9萬億美元的「拯救美國計劃」，針對新冠疫情全方位大灑金錢，以求在政局動盪、疫症橫行、經濟破落、百廢待舉之時，穩定國內人心。然而在其前任特朗普治下四年，國家嚴重撕裂，國會衝擊案後民主共和黨爭相提出彈劾議案，國家面臨經濟大蕭條以來的最大危機時，究竟拜登這隻老驥，能否運用其在華盛頓四十多年的縱橫捭闔，將美國從分裂墜落的邊緣拯救過來？

正當拜登推出近二億的紓困方案時，美國正值處於疫情之嚴峻局面，近日更創下單日逾4,000人死亡的新高。失業率亦再度反覆，申領失業援助人數達至8月以來的新高破近50萬人。而本來國會談判進入最後階段的9,000億經濟紓困方案，亦因為特朗普以及民主黨人要求全民派錢由600加碼到2,000美元，而遭共和黨參議院領袖麥康奈爾堅決反對而觸礁。儘管共和黨分裂令其在喬治亞州複選落敗，並要將參議院控制權拱手相讓，然而此次民主黨人向特朗普提出彈劾案，亦將為拜登施政帶來阻礙。

圖為2021年1月14日，美國候任總統拜登和候任副總統賀錦麗於特拉華州公布經濟紓困方案。（美聯社）

派錢方案最棘手

自勝選以來，拜登一直少有對特朗普發起「制止盜竊」大選結果行動作強硬反應，甚至當國會受襲後拜登仍以一副息事寧人的態度，就連就職典禮都以團結為主題，強調要恢復美國之國魂。主張對特朗普從輕發落，自然是不希望在國家嚴重撕裂之時火上澆油，是尋求復和第一步。不過光是口說不練則難以真正解決令美國社會愈加不穩的貧富懸殊、城鄉差異、種族矛盾、文化衝突。此次拜登推出金額超乎預期的「拯救美國計劃」時便稱計劃並不便宜，但失敗的代價會更高昂，似乎亦明白方案之重要。

近兩萬億的方案分開三大部份：其中4,000億用作加快疫苗及病毒測試，以令全國學校盡快重開；另外一萬億則用以直接救助美國家庭，如全民派錢以及失業救濟金；尚餘4,400億則用以援助社區及商戶，當中包括3,500億向地方政府提供的緊急撥款。拜登提出普及疫苗注射計劃及擴大病毒檢則計劃將分別花上200億及130億美元，並承諾在一百日內為國民接種超過一億劑疫苗。方案又會由優先推動將最低工資由現時的7.25美元大幅調升至15美元，並額外增加數十億元撥款用以為國民提供託兒服務。

方案其中最棘手的仍是去年兩黨爭持不下的失業援助、全民派錢、地方撥款等內容。拜登提出失業援助金由300美元提升至400美元，並將限期推遲至9月，並將金額自動按經濟環境而調高。拜登由承諾將早前特朗普同意的向國人寄出的600美元支票額外加上1,400美元至2,000美元，又將合資格的人士擴大至父母任何一方為移民的家庭以及成年子女的家庭成員，使得約1,350名大多為傷殘人士的成年人受惠。方案預料除了為共和黨人阻撓外，亦遭民主黨內最保守的參議員曼欽（Joe Manchin）反對。

民主黨籍的眾議長佩洛西1月13日展示彈劾特朗普的法案。（美聯社）

民主黨保守議員或阻大局

另外拜登亦擴大兒童及基層的稅務優惠，如為每名六歲以下兒童提供每年3,600美元免稅額，17歲以下則可享3,000美元一年，並將低收入者工薪退稅優惠由530美元增至1,500美元。拜登又會為數百萬名美國勞工引入14周有薪病假、產假與育嬰假，向過百萬間小商戶提供政府援助金，再加上350億美元的低息貸款以用作投資乾淨能源，額外數十億美元用作為基層提供食物及食水支援、食物券，以及對波多黎各等美國海外屬地的援助等，可謂在各地域各階層皆雨露均霑，短中長期的措施皆有所觸及。

不過拜登的紙上方案雖好，最終仍是得過國會一關。恰好國會此時正醞釀彈劾特朗普，以絕其四年後捲土重來的後路。拜登雖指明希望參議院能夠同時推動彈劾聆訊及其內閣任命的聽證會，彈劾亦難免會拖延拜登政府埋班的進度，對於拜登的百日新政來說或許會蒙上陰影。而民主黨雖剛好以50席控制參議院，共和黨人的反對縱然或許不成氣候，但黨內保守派曼欽堅拒派錢加碼亦有可能令方案觸礁。曼欽的關鍵一票更令之成為參議院內的造王者，往後拜登要推出任何大膽進步的主張也必然受到掣肘。

雖然共和黨內部亦有倒戈的聲音，如魯比奧（Marco Rubio）則有意支持拜登的2,000美元派錢方案，不過為求兌現自己促成兩黨合作的競選承諾，拜登的野心亦遠不止於此，嘗試以其在華盛頓打滾近半世紀的經驗和手腕，促成以大比數通過方案。然而在此高度撕裂的政局下，拜登的兩黨復和似乎是緣木求魚，最終亦可能要不得已要動用預算規則以簡單多數通過方案。在難得取得參眾兩院多數的開局，拜登更沒有失敗的藉口，而是從具體的行動及切實的改革，把團結美國從口號真真正正實踐成現實。